Наслідки російських атак на Донеччині, січень 2026 року. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Упродовж січня війська країни-агресорки били по Україні близько 11,6 тисячами повітряних цілей. Найбільше серед них — дрони та авіабомби, а ще були ракети різних типів. Атаки припадали на енергетику, залізниці та іншу інфраструктуру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, цьогоріч за січень російські війська випустили проти України більш як 6 000 ударних дронів, близько 5 500 керованих авіабомб та 158 ракет різних типів. Найбільше з цих атак припали на енергетику, залізницю та інші об’єкти “нормальності життя”.

Водночас за попередній тиждень — більш ніж 980 ударних дронів, майже 1 100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України.

Нині, уточнив глава держави, у багатьох регіонах країни тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури.

“Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, окупаційна армія, не досягаючи успіхів на фронті, почала активніше бити по Костянтинівці та значно посилила удари безпілотниками по Дружківці.