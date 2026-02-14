Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

13 лютого 2026 року на Донеччині минуло без загиблих та поранених цивільних. Втім, це попередні дані, які можуть змінитися. Удари росіян за добу зруйнували 17 цивільних об’єктів та ще 10 — у ніч на 31 січня. Серед них — склади, житлові будинки та автомобілі. Військові на Донеччині за добу відбили 105 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

13 лютого 2026 року росіяни атакували Донеччину, але постраждалих, попередньо немає

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 13 лютого російські окупанти гатили по Донеччині, але загиблих або поранених унаслідок вибухів не зафіксували.

Ці дані попередні й можуть змінитися, адже інформація про постраждалих із прифронтових населених пунктів може надходити із затримкою.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 13 лютого 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 053 житель Донеччини, ще 8 907 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

13 лютого 2026-го від російських ударів постраждали 17 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 330 разів. Під вогнем були 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Добропілля, Малинівка та Осикове.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Протягом доби під обстріли потрапили 17 цивільних об’єктів, з них 12 — житлові будинки. Зокрема:

найбільше руйнувань нарахували у Слов’янську , куди окупанти скинули дві авіабомби “КАБ-250”. Руйнувань зазнали 11 приватних будинків і цивільний автомобіль;

сусідній Краматорськ росіяни атакували дев’ятьма безпілотниками та пошкодили багатоповерховий житловий будинок;

FPV-дрон загарбників пошкодив цивільний автомобіль у Дружківці .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 14 лютого росіяни пошкодили 10 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

у Дружківці росіяни пошкодили 4 будинки та автомобіль.

у Золотому Колодязі Шахівської громади зруйнували 4 будинки.

у Краматорську зруйнували 2 багатоповерхівки, складські приміщення та автомобіль.

один будинок пошкодили в Грузькому Шахівської громади;

ще одну оселю зруйнували у Різниківці Сіверської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

105 разів за 13 лютого 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 13 лютого 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 105 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 56 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка та Новоолександрівка;

другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок , де росіяни 18 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та Степанівки;

на Лиманському напрямку окупанти 17 разів намагалися прорвати оборону бійці ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків;

11 атак нарахували на Слов’янському напрямку в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки і Озерного;

два штурми загарбники провели на Олександрівському напрямк у у бік Іванівки та Олександрограда;

на Краматорському напрямку російські війська провели один наступ в районі Никифорівки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що “сіра зона” під Покровськом може досягати десятків кілометрів і єдиної лінії фронту тут немає. На цій території українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ.