“Без жодного пострілу”: бійці ССО взяли в полон двох росіян на Донеччині

Полонені росіяни на Донецькому напрямку. Фото: з відео ССО

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Бійці Сил спеціальних операцій без жодного пострілу взяли в полон двох російських військових на Донецькому напрямку. Разом із ним захисники захопили зброю та засоби звʼязку окупантів, а ще отримали інформацію про розташування підрозділів військ країни-агресорки.

Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Там розповіли про спецоперацію, яку на Донецькому напрямку проводили оператори 4 полку ССО “Рейнджер”. Бійці непомітно наблизилися до позицій військ країни-агресорки та застали окупантів зненацька. “На третій день виконання завдання група почала прихований рух до обʼєкта. По дорозі виявили двох військовослужбовців Росії, вони розігрівали їжу та навіть не помітили як ми до них наблизилися. Було прийнято рішення захопити їх у полон. Ми оглянули їх та виявили, що вони потребують домедичної допомоги”, — кажуть бійці Сил спеціальних операцій.

Оборонці зазначили, що виконали завдання без жодного пострілу. Також вони захопили озброєння та засоби зв’язку противника, а у ході первинного допиту російські військові надали цінну інформацію щодо розташування підрозділів країни-агресорки на відтинку.

Після цього група ССО без втрат відійшла з району проведення спеціальних дій. Полонених — передали Військовій службі правопорядку.

Нагадаємо, на Добропільському напрямку фронту російські війська посилюють тиск на прифронтове місто Білозерське: українські оборонці фіксують там регулярні обстріли та називають ситуацію у населеному пункті “катастрофічною” через наближення лінії фронту. Попри активні бойові дії, у місті та сусідніх населених пунктах залишаються сотні цивільних.