Діти на відпочинку в таборі “Перлина Донеччини”. Ілюстративне фото: Facebook/Перлина Донеччини

Місцева влада Покровської громади почала збір інформації про дітей із вразливих категорій, які хочуть вирушити на безкоштовний відпочинок та оздоровлення у 2026 році. Така опція доступна дітям, які зареєстровані у громаді, та мають вік 7-18 років.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Для попередньої реєстрації дитини на оздоровлення батьки або інші законні представники малечі повинні заповнити онлайн форму за посиланням. Заповнювати треба у форматі “одна дитина — одна анкета”.

Путівки може отримати малеча з 17 вразливих категорій, зокрема офіційно зареєстровані ВПО. Повний перелік цих категорій має такий вигляд :

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

діти учасників бойових дій;

діти, один із батьків яких загинув, пропав безвісти або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також діти загиблих (померлих) людей, визначених у частині першій статті 10¹ Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

діти з багатодітних сімей;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій або катастроф;

діти з малозабезпечених сімей;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

діти — учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

талановиті та обдаровані діти — переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

діти, батьки яких є працівниками агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту.

У формі також можна вибрати бажаний період відпочинку: травень-червень, червень-липень, липень-серпень або серпень-вересень. Втім, у Покровській міській ВА попередили, що не можуть гарантувати путівок саме у цей період.

Додаткову інформацію стосовно оздоровлення дітей можна отримати в Управлінні соціального захисту населення Покровської міської ради. У Покровську йдуть бойові дії, тому установу релокували:

м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56. Номер телефону: +38 (095) 39-99-055

