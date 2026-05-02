Станом на квітень 2026 року в Черкасах та інших населених пунктах області працювали 33 прихистки, де переселенці могли оселитися безкоштовно (в більшості з платою за комунальні послуги). Загалом вони розраховані на понад дві тисячі людей, і майже третина місць залишалася вільною. Розповідаємо, де саме для внутрішньо переміщених осіб мають бути місця і як звʼязатися з керівництвом цих закладів.

Дані про прихистки для переселенців у Черкаській області оприлюднені в наказі Мінреінтеграції №343 та оновленому переліку місць тимчасового проживання від Міністерства розвитку громад та територій України. Журналісти Вільного Радіо провели власний експеримент та спробували звʼязатися з кожним з переліку в останній тиждень квітня 2026 року.

Для довідки: Кількість вільних місць постійно змінюється. Гарантій, що за вказаними адресами охочих точно заселять, немає. У першу чергу варто дізнатись про наявність вільних місць за вказаними телефонами. Проживання безкоштовне для ВПО, однак у більшості випадків доведеться платити за комунальні послуги. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №930, місця тимчасового розташування для переселенців мають бути безбар’єрними, в них передбачається один унітаз не більше ніж на 12 людей, одна пральна машина на 10 людей, одна сушильна машина на 20 людей, температура в приміщеннях у межах 18-25°C, не більше чотирьох ліжок в одній кімнаті та інші вимоги. У тексті ми зазначаємо на скільки відсотків певний прихисток відповідає мінімальним потребам для проживання згідно з вимогами законодавства.

Безкоштовне житло для переселенців у Черкасах

У Черкасах для переселенців є кілька місць тимчасового проживання, розкиданих по різних частинах міста.

Зокрема, на вулиці Кобзарська, 28 у приміщеннях дошкільних та позашкільних закладів освіти облаштували прихисток, який майже повністю відповідає вимогам (97%). Тут є 80 місць, однак усі зайняті, тож наявність вільних ліжок треба уточнювати за вказаним нижче номером телефону. Під потреби маломобільних людей або людей з інвалідністю кімнати не облаштували.Контакти: Богдан Белов, (096) 117-43-40.

Шелтер у Черкасах у будівлі колишнього дитсадка. Фото: Черкаська міська рада

На вулиці Юрія Іллєнка, 1 у будівлі ПрАТ “Черкаський річковий порт” є прихисток, на 50% облаштований відповідно до вимог. Усі 18 місць наразі зайняті літніми людьми. Житло не пристосоване для людей з інвалідністю або маломобільних. Звʼязатися щодо наявності місць в майбутньому можна з Віктором Танцюрою по номеру (050) 346-17-43 або написати на пошту: [email protected].

Соціальний центр на Благовісній, 148 розрахований на 250 місць і майже повністю відповідає вимогам щодо комфортних умов (на 97%). Номер телефону ми взяли з відкритого офіційного переліку місць тимчасового проживання від Міністерства розвитку громад та територій України. Додзвонитись за номером ми змогли, він робочий, втім кількість вільних місць журналістам сказати відмовились. Контакти: Людмила Євтушевська, (093) 911-53-56 [email protected].

Прихисток для переселенців у приміщенні колишньої дитячої поліклініки по вулиці Благовісній. Фото: Суспільне Черкаси

Приміщення колишньої дитячої поліклініки по вулиці Благовісній, яке облаштували для переселенців. Фото: 18000

Ще один варіант розміщення — будівля оздоровчого закладу на вулиці Мечнікова, 25. У прихистку облаштували 60 місць, а рівень відповідності вимогам становить близько 80%. На момент перевірки усі місця були зайняті. Для людей з інвалідністю та маломобільних умови тут відсутні. Контакти: Володимир Орленко, (067) 984-17-17, [email protected].

У гуртожитку Черкаського державного технологічного університету на Смілянській, 97/1 нині проживає 124 людини, і всі місця зайняті. Заклад загалом відповідає більшості вимог, але не пристосований для маломобільних людей. Контакт: Любов Романенко, (096) 258-28-93.

Житло для ВПО у м. Корсунь-Шевченківський Черкаського району

У студентському гуртожитку університету по вулиці Благовісній, 16а, облаштували прихисток, який повністю відповідає базовим комфортним умовам. Із 124 місць п’ять залишалися вільними, однак людей з інвалідністю та маломобільних тут не приймають. З питань поселення можна звертатися до Людмили Семененко за номером (098) 542-31-13 або на електронну адресу [email protected].

Безкоштовний прихисток для переселенців у м. Городище Черкаського району

На вулиці Травня, 28, у приміщенні санаторію діє прихисток, що відповідає вимогам на 95%. Усі 115 місць були зайняті, включно з одним, передбаченим для маломобільних людей. Інформацію на час вашого пошуку можна уточнити у Валерія Трохименка за телефоном (097) 290-63-07 або через пошту [email protected].

Місце тимчасового проживання у місті Городище на Черкащині. Фото: Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів"

Безкоштовні кімнати для переселенців у м. Кам’янка Черкаського району

У Кам’янці на вулиці Івана Мазепи, 56 у будівлі освітнього/дослідного закладу розмістили прихисток на 32 місця, з яких шість залишалися вільними. Тут не ідеальні умови (50% відповідності нормам), а умов для людей з інвалідністю та маломобільних тут не створили. Зателефонувати можна до Олександра Потапенка за номером (067) 778-40-24, [email protected].

Ще один прихисток розташований у будівлі освітнього/дослідного закладу на вулиці Івана Мазепи, 68, і він також лише частково відповідає встановленим нормам — приблизно наполовину. При цьому із 32 наявних місць шість залишалися вільними, умов для людей з інвалідністю та маломобільних тут не створили. За деталями звертайтеся до Олександра Потапенка, (067) 778-40-24, [email protected].

Безоплатне житло для переселенців у м. Сміла Черкаського району

На вулиці Кам’янській, 8 є прихисток у закладі освіти, який повністю відповідає вимогам. Із 50 місць три були вільними, також передбачені 10 місць для людей з інвалідністю та маломобільних, але на момент перевірки вони були зайняті. Інформацію надає Наталія Косенко, (097) 994-57-96, [email protected].

Безкоштовне житло для переселенців в Умані

Прихистки в Умані та у селі Дмитрушки-2 співпрацюють зі СхідСОС — організація допомагає з евакуацією та розселенням. Передусім сюди спрямовують людей із громад, з якими є домовленості, зокрема з Авдіївської, Покровської та Часовоярської — їх розселяють у пріоритетному порядку.

Водночас у більшості випадків прихистки працюють як транзитні, тут можна зупинитися на одну-дві ночі. Кількість вільних місць постійно змінюється, уточнити за всіма адресами по Умані можна у Галини Кучер за номером (097) 937-77-47.

Йдеться про місця за адресами:

вулиця Крамаренка, 16 ( функціонує будинок для біженців і бездомних, який відповідає вимогам на 96% і має 33 місця);

вулиця Захисників України, 7б (тут 12 місць, частина з яких пристосована для людей з інвалідністю та маломобільних, а рівень комфортності умов за стандартами сягає 98%);

вулиця Республіканська, 1/13 (працює заклад на 30 місць, де частина простору також адаптована під потреби маломобільних людей);

вулиця Мічуріна, 7 ( прихисток на 24 місця, який на 98% відповідає вимогам стандартів комфортних умов);

вулиця Садова, 7/12 (тут 12 місць, однак цей об’єкт не пристосований для маломобільних людей);

провулок Аркаса, 4 (це приміщення відповідає вимогам комфорту на 99%, має 24 місця для людей з інвалідністю та маломобільних, та 79 — для інших переселенців).

Колись центр переливання крові, а нині — облаштовані кімнати для переселенців. Фото: Прочерк

Варіанти безкоштовного поселення для переселенців у селах Уманського району

У Паланочці на вулиці Шевченка, 81 розташований прихисток на 50 місць. Заклад не пристосований для людей з інвалідністю. Номер телефону ми взяли з відкритих даних, проте дізнатися про актуальну кількість вільних місць не вдалося — на дзвінки там не відповідають, втім гудки йдуть. Щоб спробувати зв’язатися самостійно, ви можете використати наступний контакт від міністерства: Юрій Безверхий, тел. (097) 983-16-75.

У Хейловому на вулиці Центральній, 53 є близько 45 місць, з яких приблизно десять залишалися вільними. Умов для маломобільних у прихистку не передбачили, інформацію надає Оксана Аллакулієва, (096) 776-70-60.

В селі Томашівка по вулиці Центральній, 5, заклад повністю відповідає вимогам і має 40 місць, десять із яких були вільними. Звернення приймає Світлана Кравець, (097) 638-18-02.

У Дмитрушках-2 на вулиці Петропавлівській, 59А розміщення розраховане на різні категорії переселенців: 222 місця для загального проживання та 65 — для людей з інвалідністю та маломобільних. На момент звернення 12 місць залишалися вільними. Контакт: Галина Кучер, (097) 937-77-47.

Прихисток у Кузьминій Греблі на вулиці Шкільній, 1а відповідає вимогам законодавства на 70%, однак людей з інвалідністю тут не приймають. Журналісти Вільного радіо зверталися за контактним номером, проте інформацією щодо кількості вільних місць там на наше прохання не надали. Спробувати дізнатися самостійно можна у контактної особи: Ольга Калініна, тел. (097) 254-24-12.

Медичний заклад у Червоному Куті на вулиці Шевченка, 30а приймає переселенців і має 20 місць, серед них 2 для маломобільних. Журналісти Вільного радіо кілька днів не могли додзвонитися за контактним номером, тож чи працює заклад наразі — під питанням. Проте звʼязуватися представники міністерства пропонують за номером (096) 152-10-04, — Тетяна Стеценко.

Безоплатне житло для ВПО в населених пунктах Звенигородського району Черкаської області

У Звенигородському районі в Лебедині на вулиці Віктора Кравченка, 17А гуртожиток має 16 місць, з яких сім вільні. Умов для маломобільних людей тут немає. Контакт: Олена Юріївна, (097) 238-66-89, пошта: [email protected].

Прихисток для ВПО на Шполянщині Черкаської області. Фото: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади

У прихистку від центру соціального обслуговування в Онопріївці на вулиці Шкільній, 2 (він на 50% відповідає вимогам щодо комфортних умов) на момент написання матеріалу всі 60 місць зайняті. Звертатися можна до Сергія Шпичака за номером (096) 702-32-91 або через пошту [email protected].

Місце тимчасового проживання ВПО у селі Онопріївка, що на Черкащині. Фото: Тальнівська міська територіальна громада

У Дашуківці на вулиці Ювілейній, 31 освітній заклад має 42 місця загалом, 11-12 з яких були вільними, але умов для маломобільних тут немає. Контакти: Олег Зарудник — (098) 598-57-14, Галина Фурса — (098) 722-48-66, [email protected].

Житло для ВПО у приміщенні комунальної власності, яке розташоване у Гусаковому на вулиці Центральній, 74, розраховане на 50 місць, з яких 22 були вільними. Умов для маломобільних людей тут немає. Інформацію надає Галина Гернега по телефону (067) 935-61-04 чи за електронною адресою [email protected].

Прихисток для ВПО у кімнатах медичної установи підготували також у селі Виноград Звенигородського району на вулиці Центральній, 40. Заклад на 90% відповідає вимогам щодо комфортних умов, однак прийняти людей з інвалідністю чи маломобільних тут не зможуть. Усього є 15 ліжок, і на момент перевірки всі вони були зайняті. За актуальною інформацією можна звернутися до Миколи Демерзи — (097) 974-68-90 чи Оксани Берник — (098) 974-79-04 або написати на пошту [email protected].

У Лип’янці на вулиці О. Гончара, 1б розташований оздоровчий заклад, розрахований на 34 місця, який теж використовують як прихисток. На момент підготовки матеріалу тут 20 місць залишаються вільними, однак він не пристосований для маломобільних людей. Для уточнення деталей необхідно звертатися до Наталії Заярної за телефоном (067) 837-77-11 або електронною поштою [email protected]

Освітній заклад у Шубиних Ставах на вулиці Миру, 1В приймає переселенців і має 50 місць, з яких 28 наразі вільні. Умов для маломобільних людей тут немає. За детальнішою інформацією можна звернутися до Валентини Кваші — тел. (097) 019-58-85 або написати на пошту [email protected].

Житло для ВПО у селах Золотоніського району Черкаської області

Оздоровчий заклад у селі Домантове Золотоніського району на вулиці Сергія Носа відповідає вимогам на 90%. Через розташування на другому поверсі умов для людей з інвалідністю та маломобільних тут не створили. Наразі 18 місць займають сім’ї, а дві кімнати для сімей з дітьми залишаються вільними. Детальніше актуальну інформацію може надати Вікторія Ярешко — (063) 680-87-66; [email protected].

Додатково щодо місць одразу в чотирьох прихистках району можна уточнити у Тетяни Перепелиці — (063) 145-80-90, Володимира Кутового — (096) 802-45-37, або написати на [email protected].

Йдеться про інформацію щодо:

прихистку по вулиці Благовісній, 5 в Олімпіадівці , який розміщений у будівлі дошкільного навчального закладу, на дату звернення всі місця були зайняті (житло відповідає нормам на 90%, однак умов для людей з інвалідністю чи маломобільних не підготували);

житла у селі Привітне на вулиці Молодіжній, 27 у будівлі позашкільного/дошкільного закладу освіти (прихисток відповідає нормам на 90%, усі 10 місць на момент перевірки були зайняті, а умов для маломобільних людей та людей з інвалідністю тут не передбачили).

проживання у смт Драбів, вулиця Садова, 1Б — тут для ВПО працює гуртожиток для робітників та службовців, який відповідає нормам на 90% (усі 17 ліжок були зайняті, а умов для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення немає);

прихистку у Бойківщині на вулиці Миру, 25 — це ще одне приміщення освітнього закладу, яке також повністю заселене і не має умов для маломобільних людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка підтримка від держави доступна переселенцям у 2026 році: виплати, пільгова іпотека та компенсації за оренду житла.