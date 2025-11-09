Потяг. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця готується запустити програму “УЗ 3000”, яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати потягами на відстань до 3 тисяч кілометрів. Кожен пасажир зможе отримати до чотирьох квитків на внутрішні маршрути.

Про це повідомив голова правління компанії-перевізника Олександр Перцовський, передає “РБК-Україна”.

Коли стартує програма?

Пілотний проєкт “УЗ 3000” розпочнеться у грудні 2025 року — спершу на маршрутах, які курсують до прифронтових регіонів.

За словами Перцовського, мета першої фази — дати змогу людям побачитися з рідними, які служать на фронті.

У січні–лютому 2026 року програму планують поширити на інші напрямки.

Після завершення зимового періоду компанія оцінить результати і, можливо, повторить акцію восени — у жовтні та листопаді.

“Це не просто символізм. 3 тисячі кілометрів — це найдовший маршрут від Запоріжжя до Ужгорода. Програма створена для того, щоб усі українці були у рівних умовах”, — пояснив голова правління Укрзалізниці.

Хто зможе скористатися програмою?

“Безкоштовні кілометри” будуть доступні для дорослих і дітей.

Дитячі квитки можна буде оформити через акаунти батьків.

Кожен користувач отримає до 4 квитків, а 3 тисячі кілометрів — це умовний ліміт для розрахунку.

Квитки діятимуть на подорожі в купе та плацкарті, але не поширюватимуться на СВ, перший клас чи міжнародні рейси.

Як оформити безкоштовний квиток?

У мобільному застосунку Укрзалізниці з’явиться розділ “Бонусні кілометри”, де можна буде фільтрувати доступні рейси у позапікові періоди.

Під час оформлення списання відбуватиметься не з картки, а з кілометражу.

Для тих, хто не користується смартфонами, створять спеціальні центри, де працівники Укрзалізниці допомагатимуть підібрати квитки.

Щомісяця компанія виставлятиме 200–250 тисяч безкоштовних квитків — переважно на маршрути, які зазвичай не заповнюються повністю.

У компанії також розглядають можливість символічної оплати (1–2 грн) — наприклад, у вигляді страхового платежу, але мета залишається зробити програму повністю безкоштовною.

Яка мета проєкту “УЗ 3000”?

Ініціатива є частиною державної програми “Зимова підтримка”.

Вона покликана стимулювати внутрішній туризм і збалансувати пасажиропотік між піковими та “малолюдними” сезонами.

За даними компанії-перевізника, у серпні потяги перевозять 2,6 млн пасажирів, тоді як у лютому — 1,9 млн.

Програма має зменшити навантаження на популярні маршрути та заповнити вагони у спокійні місяці.

На 2026 рік держава виділить Укрзалізниці майже 16 мільярдів гривень — зокрема для компенсації пасажирських перевезень.

