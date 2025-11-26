Як оформити довідку про несудимість, Фото: з відкритих джерел

Довідка про несудимість необхідна при працевлаштуванні, оформленні певних документів, усиновленні. Оформити її можна у сервісному центрі МВС або в застосунку “Дія”. Розповідаємо, як це зробити.

Що таке довідка про несудимість та навіщо вона

Довідка про несудимість має повну назву “Довідка про відсутність або наявність судимості”. Цей документ є в переліку необхідних паперів, якщо людина отримує дозвіл на зброю, усиновлює дитину, бере участь в тендерах тощо. А також вона є в переліку документів для “єВідновлення”. Документ може безкоштовно зробити кожен українець чи українка віком від 14 років.

Термін дії цієї довідки на території України — від 1 до 3 місяців. Якщо ж довідку вимагають за кордоном, то вона дійсна протягом 90 днів. Тож це слід враховувати під час оформлення документів.

Як оформити довідку про несудимість через Дію

Щоб подати заявку, необхідно мати на смартфоні додаток “Дія” і авторизуватися там. Варто перевірити, що застосунок оновлений до останньої версії через Google Play або AppStore.

Входимо у додаток, переходимо у розділ “Довідки та витяги” та обираємо пункт “Витяг про несудимість”.

Щоб отримати довідку про несудимість через “Дію”, треба вказати:

тип і мету запиту;

місце народження;

контактні дані.

Дія автоматично підтягне ПІБ. Але, якщо людина змінювала прізвище, ім’я чи по-батькові, це треба вказати, аби в реєстрах її могли перевірити і за старими даними.

В контактах необхідно зазначити місце народження, номер телефону і електронну пошту.

Також в заявці треба обрати тип довідки:

коротку (якщо потрібні дані лише про відсутність чи наявність судимості);

повну (якщо просять дані про притягнення до кримінальної відповідальності, судимості, обмеження тощо).

Наостанок потрібно перевірити всі дані. Якщо все в анкеті вказано правильно, ставимо позначку біля “Підтверджую достовірність наведених у заяві даних” і натискаємо “Надіслати”.

Тепер ви можете зайти у вкладку “Довідки” та подивитись, на якій стадії оформлення документа. Коли довідка буде готова, про це повідомлять за контактами, вказаними в анкеті.

Оформити довідку про несудимість мають протягом 10 днів. Якщо дані потребуватимуть додаткової перевірки — оформлення може затягнутися до 1 місяця.

Як отримати довідку про несудимість через сайт МВС

Аби отримати довідку про несудимість через сайт МВС, необхідно перейти за посиланням. Там можна отримати витяг або перевірити його за номером.

Для цього необхідно увійти в особистий кабінет — за допомогою електронного підпису, BankID чи “Дії”.

Скріншот: портал МВСДалі ви маєте повідомити свої особисті дані та надати згоду на їхню обробку. Зокрема треба вказати:

ім’я;

прізвище;

по-батькові;

стать;

дату і місце народження та реєстрації;

громадянство;

телефон та електронну адресу.

У графі “мета запиту” обирайте відповідний варіант.

Після витяг можна завантажити.

Для чого може знадобитись довідка про несудимість:

усиновлення, встановлення опіки, створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

оформлення візи для виїзду за кордон;

надання до установ іноземних держав;

оформлення на роботу;

оформлення дозволу на зброю, ліцензії на роботу з вибуховими речовинами;

оформлення ліцензії на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами;

оформлення участі в процедурі закупівель;

оформлення громадянства;

подання до ТЦК та СП;

пред’явлення за місцем вимоги.

В той же час, в МВС розповіли, що довідка про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів.



Як перевірити, чи справжній витяг про несудимість

Перевірити витяг про несудимість можна без входу в кабінет, відсканувавши QR-код мобільним телефоном або заповнивши дані на сайті МВС.

Перевірити довідку про несудимість за QR-кодом можна за кілька кроків:

Відкрийте додаток камери на смартфоні; Наведіть камеру на QR-код, розташований на витягу; Перейдіть за посиланням.

Щоб перевірити довідку про несудимість за номером, виконайте такі кроки:

Зайдіть на сайт МВС; Введіть номер витягу; Введіть дату народження; Натисніть “Надіслати запит”.

Як отримати витяг про несудимість за кордоном

Отримати довідку про несудимість можна і за кордоном. Для цього на основі отриманої онлайн довідки треба оформити друкований варіант з апостилем у консульстві. Або можна одразу замовити апостильований витяг через портал “Дія”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перереєструвати авто через “Дію”. А також пояснювали, де може знадобитися довідка про доходи та як її отримати.