Довідка про несудимість необхідна при працевлаштуванні, оформленні певних документів, усиновленні. Оформити її можна у сервісному центрі МВС або в застосунку “Дія”. Розповідаємо, як це зробити.
Довідка про несудимість має повну назву “Довідка про відсутність або наявність судимості”. Цей документ є в переліку необхідних паперів, якщо людина отримує дозвіл на зброю, усиновлює дитину, бере участь в тендерах тощо. А також вона є в переліку документів для “єВідновлення”. Документ може безкоштовно зробити кожен українець чи українка віком від 14 років.
Термін дії цієї довідки на території України — від 1 до 3 місяців. Якщо ж довідку вимагають за кордоном, то вона дійсна протягом 90 днів. Тож це слід враховувати під час оформлення документів.
Щоб подати заявку, необхідно мати на смартфоні додаток “Дія” і авторизуватися там. Варто перевірити, що застосунок оновлений до останньої версії через Google Play або AppStore.
Входимо у додаток, переходимо у розділ “Довідки та витяги” та обираємо пункт “Витяг про несудимість”.
Щоб отримати довідку про несудимість через “Дію”, треба вказати:
Дія автоматично підтягне ПІБ. Але, якщо людина змінювала прізвище, ім’я чи по-батькові, це треба вказати, аби в реєстрах її могли перевірити і за старими даними.
В контактах необхідно зазначити місце народження, номер телефону і електронну пошту.
Також в заявці треба обрати тип довідки:
Наостанок потрібно перевірити всі дані. Якщо все в анкеті вказано правильно, ставимо позначку біля “Підтверджую достовірність наведених у заяві даних” і натискаємо “Надіслати”.
Тепер ви можете зайти у вкладку “Довідки” та подивитись, на якій стадії оформлення документа. Коли довідка буде готова, про це повідомлять за контактами, вказаними в анкеті.
Оформити довідку про несудимість мають протягом 10 днів. Якщо дані потребуватимуть додаткової перевірки — оформлення може затягнутися до 1 місяця.
Аби отримати довідку про несудимість через сайт МВС, необхідно перейти за посиланням. Там можна отримати витяг або перевірити його за номером.
Для цього необхідно увійти в особистий кабінет — за допомогою електронного підпису, BankID чи “Дії”.
Скріншот: портал МВСДалі ви маєте повідомити свої особисті дані та надати згоду на їхню обробку. Зокрема треба вказати:
У графі “мета запиту” обирайте відповідний варіант.
Після витяг можна завантажити.
В той же час, в МВС розповіли, що довідка про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів.
Перевірити витяг про несудимість можна без входу в кабінет, відсканувавши QR-код мобільним телефоном або заповнивши дані на сайті МВС.
Перевірити довідку про несудимість за QR-кодом можна за кілька кроків:
Щоб перевірити довідку про несудимість за номером, виконайте такі кроки:
Отримати довідку про несудимість можна і за кордоном. Для цього на основі отриманої онлайн довідки треба оформити друкований варіант з апостилем у консульстві. Або можна одразу замовити апостильований витяг через портал “Дія”.
