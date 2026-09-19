Безпілотники ЗСУ за 2026 рік знищили 300 комплексів ППО росіян (деталі)

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За 261 день з 1 січня до 18 вересня 2026 року оператори БПЛА ЗСУ знищили рівно 300 комплексів протиповітряної оборони російської армії. Це 162 ЗРК і ЗГРК, 124 комплекси РЛС та 14 комплексів РЕБ.
Про знищення російської техніки повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.
У період з 10 до 18 вересня бійці ЗСУ знищили 26 різних ППО-установок окупантів. З них 10 на Донеччині:
Нагадаємо, 18 вересня 2026 року в районі окупованого Донецька українські військові уразили локацію, де загарбники зберігали та запускали ударні дрони.