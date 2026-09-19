Безпілотники ЗСУ за 2026 рік знищили 300 комплексів ППО росіян (деталі)

Безпілотники ЗСУ за 2026 рік знищили 300 комплексів ППО росіян. Скриншот відео: командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді

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За 261 день з 1 січня до 18 вересня 2026 року оператори БПЛА ЗСУ знищили рівно 300 комплексів протиповітряної оборони російської армії. Це 162 ЗРК і ЗГРК, 124 комплекси РЛС та 14 комплексів РЕБ.

Про знищення російської техніки повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

У період з 10 до 18 вересня бійці ЗСУ знищили 26 різних ППО-установок окупантів. З них 10 на Донеччині:

ЗРК “Бук-М1” у районі Водяного;

РЛС “Терек” у районі Молчалиного;

ЗРК “Тор-М2” у районі Євгенівки;

РЛС “Імбір” у районі Калинового;

2 РЛС “Терек” у районі Веселого;

РЛС “Установка-510” у районі Сніжного;

РЛС “Небо-СВ” у районі Сніжного;

ЗРУ “ОСА” у районі Новодонецького;

РЛС “Небо-СВ” у районі Сніжного.

Нагадаємо, 18 вересня 2026 року в районі окупованого Донецька українські військові уразили локацію, де загарбники зберігали та запускали ударні дрони.