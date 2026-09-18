ЗСУ влучили у місце пуску дронів окупантів під Донецьком | Вільне Радіо

Український військовий на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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В районі окупованого Донецька українські військові уразили локацію, де загарбники зберігали та запускали ударні дрони.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Також українські військові уразили наземну станцію управління БпЛА “Оріон”, місця запусків безпілотників та склади противника у Криму. Зафіксовано влучання у склади боєприпасів окупантів і на Луганщині.



Нагадаємо, Лиман залишається під контролем ЗСУ — вони готуються до можливого посилення штурмів восени.