 ЗСУ влучили у місце пуску дронів окупантів під Донецьком | Вільне Радіо
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ЗСУ влучили у місце пуску дронів окупантів під Донецьком

Ганна Назарова
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В районі окупованого Донецька українські військові уразили локацію, де загарбники зберігали та запускали ударні дрони. 

 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Також українські військові уразили наземну станцію управління БпЛА “Оріон”, місця запусків безпілотників та склади противника  у Криму. Зафіксовано влучання у склади боєприпасів окупантів і на Луганщині.

Нагадаємо, Лиман залишається під контролем ЗСУ — вони готуються до можливого посилення штурмів восени.

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