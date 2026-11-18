Затриманий поряд із представником прокуратури. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді 40-річного мешканця Миколаївки: слідчі вважають, що той передавав окупантам координати українських військових, артилерії й дронів. Йому вже обрали запобіжний захід — суду фігурант справи чекатиме під вартою без права на заставу.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними прокуратури, у червні 2026 року підозрюваний через знайому, яка живе на тимчасово непідконтрольній Україні території, вийшов на військовослужбовця збройних сил Росії й сам запропонував допомогу у виявленні позицій Сил оборони.

Він надсилав російському військовому текстові повідомлення з інформацією про розташування особового складу та командного пункту ЗСУ. Також вказував місця, де стоять артилерійські установки, склади та дрони різних модифікацій, стверджують слідчі.

Фігуранта справи затримали у листопаді й оголосили йому про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання за цією статтею — від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше покарання у вигляді 15 років ув’язнення отримав адміністратор анонімних телеграм-каналів з Краматорська, який, як встановив суд, наводив удари по позиціях українських військових у місті.