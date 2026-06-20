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Українські військові евакуювали цивільну жінку з прифронтового села на Лиманському напрямку. Під час виїзду російська армія намагалася атакувати автомобіль, у якому вивозили людей.
Відео з евакуацією оприлюднили на фейсбук-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.
За уточненням “Суспільне Донбас” у відділенні комунікацій 117 бригади, евакуацію провели на Лиманському напрямку. З прифронтової території вивезли жінку на ім’я Тетяна Миколаївна.
Під час операції російські війська намагалися вдарити по евакуаційному транспорту, через що військові разом із цивільними були змушені зупинитися та перечекати обстріл в укритті.
Після цього евакуацію продовжили. Через пошкоджену переправу внаслідок російської атаки військові перевезли жінку на човні через річку.
Згодом Тетяну Миколаївну доправили до безпечного місця та передали родичам.
Жінка розповіла про життя в прифронтовому селі:
“Думала, чекала. Думала, може «пронесе», може скоро закінчиться, буде мир всесвітній. А це вже так «припекло», що ні в туалет, ні з хати не вийдеш”, — зазначила Тетяна Миколаївна.
Раніше ми розповідали про те, що росіяни обстрілюють Святогірськ КАБами і блокують логістичні маршрути. На шляху до деяких населених пунктів громади є складнощі із завезенням гуманітарної допомоги.