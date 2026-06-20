Тетяна Миколаївна під час евакуації з прифронтового села на Лиманському напрямку. Скриншот з відео Сил територіальної оборони ЗСУ

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Українські військові евакуювали цивільну жінку з прифронтового села на Лиманському напрямку. Під час виїзду російська армія намагалася атакувати автомобіль, у якому вивозили людей.

Відео з евакуацією оприлюднили на фейсбук-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.

За уточненням “Суспільне Донбас” у відділенні комунікацій 117 бригади, евакуацію провели на Лиманському напрямку. З прифронтової території вивезли жінку на ім’я Тетяна Миколаївна.

Під час операції російські війська намагалися вдарити по евакуаційному транспорту, через що військові разом із цивільними були змушені зупинитися та перечекати обстріл в укритті.

Після цього евакуацію продовжили. Через пошкоджену переправу внаслідок російської атаки військові перевезли жінку на човні через річку.

Згодом Тетяну Миколаївну доправили до безпечного місця та передали родичам.

Скриншот з відео Сил територіальної оборони ЗСУ

Жінка розповіла про життя в прифронтовому селі:

“Думала, чекала. Думала, може «пронесе», може скоро закінчиться, буде мир всесвітній. А це вже так «припекло», що ні в туалет, ні з хати не вийдеш”, — зазначила Тетяна Миколаївна.

Раніше ми розповідали про те, що росіяни обстрілюють Святогірськ КАБами і блокують логістичні маршрути. На шляху до деяких населених пунктів громади є складнощі із завезенням гуманітарної допомоги.