Святогірськ 7 березня 2026 року після обстрілу. Фото: Вадим Філашкін

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Росіяни обстрілюють Святогірськ КАБами і блокують логістичні маршрути. На шляху до деяких населених пунктів громади складнощі з завезенням гуманітарної допомоги. Триває евакуація і видача компенсацій за зруйноване житло.

Про ситуацію в громаді розповів начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.

“Ворог (росіяни — ред.) постійно обстрілює Святогірську громаду КАБами, тримає під контролем логістичні шляхи нашої громади. <…>Стосовно того, як вони (росіяни — ред.) близькі, наскільки вони вже наблизились, скажу двома українськими прислів’ями: “Що було, бачили. Що буде, побачимо” і “Восени і курчата курями становляться”, — розповів Володимир Рибалкін.

Також за його словами, троє людей цього тижня евакуювались з громади. Завозити гуманітарну допомогу стає дедалі складніше.

“Стосовно гуманітарних питань, на цьому тижні нам вдалося завести гуманітарку на території Тетянівки в повному обсязі й ще провести на території Святогірська. Стосовно Маяків, складно завести, є певні логістичні питання, але найближчим часом ми це зробимо”, — уточнив очільник громади.

В Святогірській громаді продовжує працювати комісія щодо компенсацій за зруйноване житло.

“На цьому тижні було проведено три засідання комісії, було розглянуто 24 заяви і видано 6 сертифікатів”, — зазначив Володимир Рибалкін.

Нагадаємо, командир 125 окремої важкої механізованої бригади Володимир Фокін розповідав, що на Лиманському напрямку зосереджені три армії РФ, які хочуть вийти на Святогірськ.