Лиманський напрямок. Фото: DeepState

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Окупаційні війська зосередили на Лиманському напрямку три армії — відтинок залишається для них ключовим, аби вийти до Святогірська та його лісового масиву. Після цього загарбники могли б зайти у фланг Слов’янсько-Краматорської агломерації. Росіяни не полишають спроб перерізати логістику.

Про це розповів командир 125 окремої важкої механізованої бригади Володимир Фокін в інтервʼю “Суспільне. Харків”.

За його словами, російські війська не полишаються спроб взяти під контроль Лиман, тож активно бʼють по логістиці — нині вона ускладнена. Цей відтинок залишається одним із ключових для загарбників.

На червень 2026-го окупанти зосередили на Лиманському напрямку 1-шу танкову, 20-ту та 25-ту загальні військові армії. Остання безпосередньої відповідає за захоплення Лимана, а інші працюють на околицях міста — намагаються перерізати постачання, розповів Фокін.

“У нас наприкінці березня був великий механізований наступ з боку окупанта, де якраз таки вони собі за мету і ставили переріз логістики. Це населений пункт Новоселівка-Ярова. Їм це не вдалося, отже, поки що ситуація повністю стабільна та контрольована”, — уточнив командир.

Він уточнив, що росіяни також прагнуть вийти на скупчення населених пунктів — Святогірськ, Тетянівка, Ярова та лісовий масив —, аби надалі заходити у фланг Словʼянсько-Краматорської. Це б розв’язало для загарбників питання з логістичним забезпеченням Сил оборони у Лимані — його майже не було б.

“Якщо ми проаналізуємо їхні постійні дії, то спочатку вони просуваються по флангах, беруть під вогневий контроль логістику, основні логістичні маршрути: у великі міста, у села, не дозволяючи адекватно проводити забезпечення безпосередньо угруповання військ в населеному пункті. Після цього починають безпосередньо проводити штурмові дії”, — сказав Володимир Фокін.

Нагадаємо, українські військові оцінюють ситуацію в Костянтинівці як складну, але некритичну: за оцінкою командування 19 армійського корпусу ЗСУ, у місті перебувають орієнтовано 123 російські військові.