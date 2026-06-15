Ситуація у Костянтинівці важка, але оточення українських військ немає. Ілюстративне фото Костянтинівки у квітні 2026 року: 24 бригада ЗСУ

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Українські військові оцінюють ситуацію в Костянтинівці як складну, але некритичну: за оцінкою командування 19 армійського корпусу ЗСУ, у місті перебувають орієнтовано 123 російські військові.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін.

“Офіційно ми рахуємо не на околицях, а саме в місті. Я подаю, розвідка бригад, моя розвідка. Те, що ми об’єктивно бачимо, рахуємо завдяки багатьом каналам надходження інформації, ми вважаємо, що противника на сьогодні, ймовірно, 123 людей (у місті, — ред.). Думаю, ці цифри плюс-мінус 20–30 чоловік. У нас можуть бути певні задвоєння з розвідки. Можливо, звісно, когось не врахували, когось не бачимо. Тому цифра 250, деякі кажуть до 300 чоловік, на мою думку, вона дещо перебільшена”, — пояснив Олександр Бакулін.

Він зазначив, що проти українських сил на Костянтинівському напрямку діють два угруповання — “Дзержинськ” і “Бахмут”. Серед ключових підрозділів противника командир назвав шосту мотострілецьку дивізію, яка намагається увійти до міста з боку Часового Яру, а також четверту мотострілецьку бригаду.

“Там склад військових частин дуже великий, не буду їх перераховувати. Ті, що найбільше, це з’єднання, шоста мотострілецька дивізія, яка намагається зі сходу, з боку Часового Яру, проникнути в Костянтинівку. Четверта мотострілецька бригада, з якою ми знайомі ще з 2022 року в боях на Луганщині. Достатньо сильні військові частини, але з усіма їхніми внутрішніми проблемами”, — зазначив генерал.

За словами Олександра Бакуліна, російські військові бояться власних командирів більше, ніж противника, — і саме це штовхає їх уперед. Заяви про оточення українських сил генерал відкинув як інформаційну зброю, нагадавши про хибні доповіді щодо Куп’янська і Костянтинівки торік.

Логістика в місті, за його оцінкою, не відрізняється від інших ділянок фронту: в’їзд машинами частково зберігається, додатково українські сили залучили роботизовані комплекси та повітряну достатку.

Нагадаємо, напередодні російські ресурси опублікували нарізку кадрів, на яких загарбники позують із прапорами нібито на різних локаціях в Костянтинівці. Серед них щонайменше одна справді розташована у межах міста: російський військовий знявся з прапором на території пошкодженого Свято-Стрітенського храму у центральному районі.