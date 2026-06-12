Російський військовий з прапором на сходах до храму. Скриншот відео з російських джерел

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Російські ресурси опублікували нарізку кадрів, на яких загарбники позують із прапорами нібито на різних локаціях в Костянтинівці. Серед них щонайменше одна справді розташована у межах міста: російський військовий знявся з прапором на території пошкодженого Свято-Стрітенського храму у центральному районі.

Зазначене відео опублікував російський телеграм-канал “Військова хроніка”.

На оприлюднених кадрах один російський військовий стоїть на сходах до Свято-Стрітенського храму з російським прапором, його знімають з повітря, за допомогою дрона.

Сам храм щонайменше частково зберігся: на кадрах видно візуально цілі фасад, сходи та арку на вході. Однак прибудова має ознаки руйнувань, там провалився дах. Прилегла територія святині вкрита уламками, будівельним сміттям та залишками покрівлі.

Зазначимо, аналітичний проєкт DeepState маркує територію храму як “зону проникнення” (цей термін аналітики застосовують на заміну “сірій зоні”).

Що відомо про Свято-Стрітенський храм ПЦУ в Костянтинівці

Свято-Стрітенський храм в Костянтинівці розпочав свою роботу у 2015 році у парковій зоні. Його спорудили у пам’ять про загиблих під час війни в Афганістані військовослужбовців.

“Дуже багато людей зверталися, щоб збудувати храм саме на цьому місці в пам’ять загиблих воїнів-афганців. Так як тут біля храму стоїть пам’ятник воїнам-афганцям”, — заявив у 2021 році настоятель храму протоієрей Костянтин у коментарі для “Телебачення КАПРІ”.

Від 2018 року за храм судився митрополит Горлівський і Слов’янський Митрофан (УПЦ МП), він вимагав визнати недійсним рішення громади про зміну канонічної належності (парафія належала до УПЦ МП до липня 2015 року, далі — проголосувала за перехід до УПЦ КП). Верховний Суд 24 лютого 2021 року підтримав рішення громади: храм залишився в Православній церкві України, куди УПЦ КП перейшла у 2019 році.

“Цей храм побудований у стилі українського бароко, в українському стилі. І розписи цього храму зроблені так, щоб вони були пов’язані з історією України, саме з історією християнства на нашій українській землі”, — казав настоятель храму у 2021 році.

На території храму двічі на тиждень працювала благодійна їдальня, її відкрили під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів, намагаються поодиноко просочуватися у місто, а забудову знищують КАБами та дронами. Та у забудові окупанти не мають позицій, стверджують у ЗСУ. Тим часом у російському інфопросторі існує інша реальність, в якій окупаційні війська вже захопили близько половини міста, а ЗСУ буцімто контролюють лише північні квартали. Журналісти Вільного Радіо розібрали, чи є цьому підтвердження.