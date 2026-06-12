Підтримати
RU
Підтримати

У Костянтинівці російський військовий дійшов із прапором до Свято-Стрітенського храму: що відомо

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Російські ресурси опублікували нарізку кадрів, на яких загарбники позують із прапорами нібито на різних локаціях в Костянтинівці. Серед них щонайменше одна справді розташована у межах міста: російський військовий знявся з прапором на території пошкодженого Свято-Стрітенського храму у центральному районі.

Зазначене відео опублікував російський телеграм-канал “Військова хроніка”.

На оприлюднених кадрах один російський військовий стоїть на сходах до Свято-Стрітенського храму з російським прапором, його знімають з повітря, за допомогою дрона.

Сам храм щонайменше частково зберігся: на кадрах видно візуально цілі фасад, сходи та арку на вході. Однак прибудова має ознаки руйнувань, там провалився дах. Прилегла територія святині вкрита уламками, будівельним сміттям та залишками покрівлі.

Російський військовий з прапором на сходах до храму. Скриншот відео з російських джерел

Зазначимо, аналітичний проєкт DeepState маркує територію храму як “зону проникнення” (цей термін аналітики застосовують на заміну “сірій зоні”).

Що відомо про Свято-Стрітенський храм ПЦУ в Костянтинівці

Свято-Стрітенський храм в Костянтинівці розпочав свою роботу у 2015 році у парковій зоні. Його спорудили у пам’ять про загиблих під час війни в Афганістані військовослужбовців.

“Дуже багато людей зверталися, щоб збудувати храм саме на цьому місці в пам’ять загиблих воїнів-афганців. Так як тут біля храму стоїть пам’ятник воїнам-афганцям”, — заявив у 2021 році настоятель храму протоієрей Костянтин у коментарі для “Телебачення КАПРІ”.

Свято-Стрітенський храм ПЦУ до відкритого вторгнення. Фото: “Релігійна Правда”

Від 2018 року за храм судився митрополит Горлівський і Слов’янський Митрофан (УПЦ МП), він вимагав визнати недійсним рішення громади про зміну канонічної належності (парафія належала до УПЦ МП  до липня 2015 року, далі — проголосувала за перехід до УПЦ КП). Верховний Суд 24 лютого 2021 року підтримав рішення громади: храм залишився в Православній церкві України, куди УПЦ КП перейшла у 2019 році.

“Цей храм побудований у стилі українського бароко, в українському стилі. І розписи цього храму зроблені так, щоб вони були пов’язані з історією України, саме з історією християнства на нашій українській землі”, — казав настоятель храму у 2021 році.

На території храму двічі на тиждень працювала благодійна їдальня, її відкрили під час пандемії COVID-19.

Свято-Стрітенський храм ПЦУ до відкритого вторгнення. Фото: Світлана Клименко для Google Maps

Нагадаємо, ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів, намагаються поодиноко просочуватися у місто, а забудову знищують КАБами та дронами. Та у забудові окупанти не мають позицій, стверджують у ЗСУ. Тим часом у російському інфопросторі існує інша реальність, в якій окупаційні війська вже захопили близько половини міста, а ЗСУ буцімто контролюють лише північні квартали. Журналісти Вільного Радіо розібрали, чи є цьому підтвердження.

Завантажити ще...