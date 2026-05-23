Евакуація пораненого за допомогою НРК. Скриншот з відео 155 бригади

Військові 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської провели евакуацію пораненого бійця з використанням роботизованих комплексів у зоні активних бойових дій на Покровському напрямку. Під час операції один із роботів підірвався, однак евакуацію вдалося завершити завдяки іншому комплексу.

Як розповіли військові, роботизований комплекс заїхав у зону бойових дій, забрав пораненого бійця та мав доставити його до безпечнішої ділянки для подальшої евакуації. Під час виконання місії один із роботів підірвався, й на допомогу йому направили інший комплекс, який продовжив операцію.

У бригаді зазначають, що нині роботизовані комплекси стали невіддільною частиною бойових дій на Покровському напрямку. Їх використовують для ротацій, доставки вантажів, ураження російських позицій та евакуації поранених.

“Війна роботів уже йде. Без них на Покровському напрямку вже неможливо. Ще рік тому замість робота підірвалася б група евакуації, що призвело б замість порятунку одного пораненого — до поранення чи смерті кількох людей”, — пояснюють бійці.

За словами військових, операція проходила у так званій “кілзоні” — під постійною загрозою ударів дронів, артилерії та керованих авіабомб.

“Доводиться виконувати неможливі задачі у смертельній для людей зоні. Тому за справу беруться роботи”, — зазначили у бригаді.

Нагадаємо, співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда на Донеччині. Водночас українські військові запевняють, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську.