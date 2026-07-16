Ураження безпілотника “Зала”. Скриншот із відео, опублікованого 28 бригадою ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Зенітно-ракетний дивізіон 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу перехопив 18 російських безпілотників різних типів на Костянтинівському напрямку. Орієнтовна вартість ліквідованої техніки перевищує один мільйон доларів — все це вдалося уразити за одну ніч.

Результатами роботи військові поділились на офіційній сторінці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу на Facebook.

Російські війська планували скористатися нічною темрявою для роботи розвідувальних дронів і коригування ударів по позиціях українських захисників, однак перехоплювачі зенітно-ракетного дивізіону виявили та знищили ціли до світанку.

Загалом українські військові збили три безпілотники “Зала”, чотири Supercam, один “Орлан” та ударний дрон “Ланцет”. Також вдалося ліквідувати три розвідувальні БпЛА “Скат”, три “Гербери” та ще три “Італмаси”.

За попередніми підрахунками бригади, загальна вартість знищеної техніки перевищує один мільйон доларів.

Нагадаємо, попри заяви російських загарбників про повний контроль над Костянтинівкою, вони досі не окупували його. Війська країни-агресорки продовжують спроби закріпитися там, а також б’ють по логістичних маршрутах та позиціях Сил оборони.