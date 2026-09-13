З Дружківки двох цивільних із собакою евакуювали на наземному роботі, — 93 ОМБр

Евакуація з Дружківки наразі можлива лише за допомогою військових. Фото: ГУНП Донеччини

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Військові батальйону Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” евакуювали з Дружківки двох місцевих жителів разом із їхнім собакою. Через постійну загрозу російських дронів людей вивозили за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

Про евакуацію повідомили у 93-й ОМБр.

Військові також оприлюднили відео порятунку. Йдеться про двох цивільних та їхню вівчарку.

Скриншоти з відео 93-ої ОМБр. Колаж: Вільне Радіо

У бригаді розповіли, що через щоденні російські обстріли та постійну загрозу дронів звичайний транспорт заїжджає до Дружківки нечасто. Тому місцевим жителям запропонували виїхати з міста на НРК.

Під час евакуації військові прикривали наземний робот від загроз із повітря. Люди, яких вдалося вивезти, були виснажені та вже не могли самостійно залишити місто. Деякі евакуйовані потребували медичної допомоги через поранення, зазначили у бригаді.

За даними 93-ї ОМБр, у Дружківці досі залишаються понад дві тисячі людей. Військові кажуть, що серед тих, хто не виїжджає, багато літніх людей, зокрема поранених та тих, хто вже не може пересуватися самостійно. Частина жителів погоджується на евакуацію лише після руйнування їхнього житла.

Нагадаємо, що від початку року з Дружківської громади виїхали близько 90% мешканців.