Від початку 2026 року з Дружківської громади виїхали близько 90% мешканців

Евакуація з Дружківки, червень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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За 2026 рік вже евакуювалися 19 395 мешканців Дружківської громади, які фактично проживали на її території на 1 січня: падіння чисельності населення громади від тієї дати становить 89,3%. Із зареєстрованих на території громади близько 54 тисяч людей там залишаються всього 2 317.

Інформація про кількість мешканців громади на 1 січня, а також дані про кількість людей, які мають зареєстроване місце проживання у громаді викладена у додатку до розпорядження начальника Дружківської МВА про схвалення прогнозу бюджету громади на 2027-2029 роки. Фактичне населення громади на вересень у телеефірі розкрив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також у Дружківській громаді скорочується кількість зареєстрованого населення: від 1 січня по 1 липня воно впало на 230 людей та опустилося до 53 857.

Територія громади перебуває у зоні активних бойових дій від вересня 2025 року, на його території більше не працює жодне промислове або сільськогосподарське підприємство. Для мешканців більше не доступні банки й відділення пошти, а також комунальні послуги. Там відсутнє як електро-, так і газопостачання, а від 1 червня 2026 року повністю припинене водопостачання.

Місцева влада вважає, що за умови стабілізації лінії фронту, покращення ситуації з безпекою та відновлення умов для життєдіяльності громади частина мешканців повернеться до своїх домівок, тому протягом наступних трьох років її населення може збільшиться до 9 тис. людей.

Нагадаємо, 7 вересня центральна міська клінічна лікарня у Дружківці офіційно повністю припинила свою роботу. Її медиків переїхали до Словʼянська та Краматорська. Туди ж нині везуть і людей, яким потрібна допомога.