Бійці “Азову” допомогли евакуювати трьох цивільних із прифронтового села на Донеччині: серед них — 100-річна жителька

Евакуація 100-річної літної з прифронтового села на Донеччині. Фото: з відео "Азову"

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Військові “Азова” допомогли евакуювати із прифронтового села на Донеччині трьох літніх людей, серед яких була 100-річна жінка. Вони наважилися виїхати після чергового російського удару — тоді загинула дівчина з інвалідністю.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у пресслужбі 12 бригади “Азов”.

За їхніми даними, в одному з прифронтових сіл Донецької області, поруч з яким їхні бійці мали позиції, російська армія обстріляла цивільне населення. Авіабомба “КАБ” прилетіла у подвірʼя родини, коли та лагодила дах після попереднього авіаудару окупантів.

Через ту атаку загинула дівчина з інвалідністю, а літній чоловік дістав поранення. Після цієї трагедії їхні сусіди погодилися покинути небезпеку — до цього вони жили у підвалах, оскільки загарбники зруйнували всі їхні будинки, розповіли в “Азові”.

“Чим пізніше виїдеш, тим менше своїх пожитків візьмеш із собою. Вони всі жили у підвалах, бо всі їхні будинки зруйновані, згорівші, розламані. Навіть це не спонукало їх виїхати, вони були готові сидіти у підвалі, садити картоплю, поливати тюльпани. Коли побачили, що з сусідами сталося, вирішили, що треба виїжджати”, — додали у пресслужбі бригади.

Оборонці допомогли трьом місцевим зібрати речі та запакувати їх в автомобіль. Загиблу дівчину розмістили на задньому сидінні, а спереду їхали троє людей, серед яких 100-річна жінка.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” днями вивіз із прифронтової Дружківки маломобільне подружжя — 85-річного чоловіка та його дружину. Нині до окремих частин міста неможливо заїхати автівкою, тож людей евакуювали на візках.