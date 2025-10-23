Підтримати
Бійці “Азову” та бригади “Лють” у Костянтинівці врятували жінку з-під завалів

В'ячеслав Попович
Стрільці-зенітники ППО 12-ї бригади “Азов” та бійці Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції “Лють” врятували з-під завалів атакованого росіянами будинку жительку Костянтинівки.

 

Про це повідомили у пресслужбі 12-ї бригади НГУ “Азов”.

Також деблокувати вдалося домашнього улюбленця місцевої.

Про порятунок жінки та її улюбленця стало відомо ввечері 22 жовтня. Вона потрапила під завали власного будинку після влучання російської авіабомби.

Українські оборонці також надали жительці міста першу необхідну допомогу після її звільнення.

“Окупанти щодня стирають Костянтинівку за допомогою всіх наявних ударних засобів. По місту та його жителям летять дрони, авіабомби, ракети РСЗВ і артилерійські снаряди. Рятувати місцевих з кожним днем стає все складніше”, — зазначили у бригаді “Азов”.

Наслідки авіаудару по житловому будинку в Костянтинівці — військові рятують цивільних з-під руїн
Рятувальна операція “Азову” та “Люті” у Костянтинівці. Фото: бригада “Азов”
Бійці Нацгвардії та Нацполіції евакуюють постраждалу після обстрілу Костянтинівки, Донеччина
Рятувальна операція “Азову” та “Люті” у Костянтинівці. Фото: бригада “Азов”
Рятувальна операція у Костянтинівці після удару російської авіабомби — “Азов” та “Лють” на місці події
Рятувальна операція “Азову” та “Люті” у Костянтинівці. Фото: бригада “Азов”
Військові 12-ї бригади НГУ “Азов” та бійці “Люті” допомагають постраждалій мешканці Костянтинівки
Рятувальна операція “Азову” та “Люті” у Костянтинівці. Фото: бригада “Азов”

Місцева влада закликає жителів Костянтинівки евакуюватися, адже безпекова ситуація в місті продовжує загострюватися. Звернутися за евакуацією можна за номером телефону:

  • +38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, за останній тиждень із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще 170 неповнолітніх. Однак близько 800 дітей поки не покинули небезпеку.

