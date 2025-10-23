Рятувальна операція "Азову" та "Люті" у Костянтинівці. Фото: бригада "Азов"

Стрільці-зенітники ППО 12-ї бригади “Азов” та бійці Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції “Лють” врятували з-під завалів атакованого росіянами будинку жительку Костянтинівки.

Про це повідомили у пресслужбі 12-ї бригади НГУ “Азов”.

Також деблокувати вдалося домашнього улюбленця місцевої.

Про порятунок жінки та її улюбленця стало відомо ввечері 22 жовтня. Вона потрапила під завали власного будинку після влучання російської авіабомби.

Українські оборонці також надали жительці міста першу необхідну допомогу після її звільнення.

“Окупанти щодня стирають Костянтинівку за допомогою всіх наявних ударних засобів. По місту та його жителям летять дрони, авіабомби, ракети РСЗВ і артилерійські снаряди. Рятувати місцевих з кожним днем стає все складніше”, — зазначили у бригаді “Азов”.

Місцева влада закликає жителів Костянтинівки евакуюватися, адже безпекова ситуація в місті продовжує загострюватися. Звернутися за евакуацією можна за номером телефону:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, за останній тиждень із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще 170 неповнолітніх. Однак близько 800 дітей поки не покинули небезпеку.