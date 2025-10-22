Із зони примусової евакуації Донеччини вивезли ще 170 дітей: скільки залишаються

Підтримайте Вільне Радіо
За останній тиждень із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще 170 неповнолітніх. Однак близько 800 дітей поки не покинули небезпеку.
Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.
За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах двох громад Донецької області. Нині там залишаються 827 дітей, зокрема:
За останній тиждень — з 15 по 22 жовтня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 170 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивезли:
Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 201 тисяча людей, з яких близько 13,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 15,9 тисячі цивільних, дітей немає.
Нагадаємо, 22 жовтня у Дніпропетровській обласній лікарні оперують жінку з Бахмутського району, якій влучила в обличчя куля. За даними медиків, в обличчя 57-річній Ользі вистрілили російські військові, які також позбавили життя її чоловіка та сина.