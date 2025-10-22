Хірурги проводять операцію обличчя. Ілюстративне фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

22 жовтня у Дніпропетровській обласній лікарні оперують жінку з Бахмутського району, якій влучила в обличчя куля. За даними медиків, в обличчя 57-річній Ользі вистрілили російські військові, які також позбавили життя її чоловіка та сина.

Історією Ольги поділився гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко.

За попередніми даними, Ольга разом зі своїм чоловіком (65 років) та синами (32 та 35 років) ховалася від дронів у одному з підвалів Званівки. Коли молодший син вийшов на поверхню за водою, у двір зайшли російські військові.

“Добу їх катували, потім застрелили чоловіка (65 років) і старшого сина (35 років). Молодшого згодом теж знайшли мертвим. В тяжкому стані Ольга доставлена до Мечникова. Цілу ніч анестезіологи готували її до операції”, — заявив гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко.

Ольгу доставили до лікарні в ніч на 22 жовтня. Їй вдалося вижити, адже росіяни подумали, що вона не пережила пострілу, додав медик.

Зранку 22 жовтня Ольгу почали оперувати, аби зробити пластику, ревізію рани та дістати кулю з обличчя. Стан пацієнтки у Дніпропетровської обласної лікарні оцінюють як тяжкий.

Згідно з даними DeepState, територія Званівки залишається підконтрольною Силам оборони України. Втім, село від найближчих позицій росіян відділяють близько 3-4 кілометрів напряму.

Званівка та Сіверськ станом на жовтень 2025 року залишаються останніми адміністративними центрами громад Бахмутського району, які ще не окуповані та на території яких не йдуть бої.

Нагадаємо, станом на вересень 2025-го, за даними сільської військової адміністрації, по всій Званівській громаді залишалися “кілька десятків” мешканців. Здебільшого йдеться про літніх людей, які свідомо вирішили не виїздити, а натомість виживають у підвалах, готують їжу на вогнищах та гріються буржуйками.