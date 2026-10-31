Бійці “АЗОВУ” за жовтень 2026 року вбили на Добропільському напрямку понад 5 тисяч росіян, ще майже 2 тисячі дістали поранень

Росіянин, який загинув на Добропільському напрямку у жовтні 2026 року. Скриншот відео: 1-й корпус НГУ “АЗОВ”

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Протягом жовтня 2026 року українські захисники з 1-го корпусу НГУ “АЗОВ” знищили 5017 росіян, ще 1820 дістали поранень, а 6 взяли в полон. Розповідаємо, скільки техніки російської армії знищили за цей місяць на Добропільському напрямку.

Про втрати росіян розповіли в пресслужбу першого корпусу національної гвардії України “АЗОВ”.

Крім російських військових, українські захисники у жовтні атакували й техніку армії загарбників. За цей місяць вдалося знищити:

5 бойових броньованих машин;

47 артилерійських систем;

2 РСЗВ;

469 одиниць автомобільної техніки;

2967 ударних і 183 розвідувальних БПЛА літакового типу;

2109 ударних та 268 розвідувальних БПЛА коптерного типу;

558 інженерно-фортифікаційних споруд і командних пунктів.

Зазначимо, комунікаційники не уточнили, про який напрямок фронту йдеться. Водночас у 2026 році представники “АЗОВУ” неодноразово повідомляли, що виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Зокрема, в районі Добропілля та Дружківки.

Нагадаємо, захоплення Добропілля залишається головною стратегічною метою російської армії на Покровському напрямку фронту. Загарбники намагаються досягти цієї мети, аби посилити свої удари по українській логістиці. Представники ЗСУ запевняють, що в адміністративних межах Добропілля немає сталих або замаскованих позицій росіян.