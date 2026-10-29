Російські військові продовжують штурми Добропілля, однак досі не мають позицій у місті: що відомо

Добропілля на мапі DeepState

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Захоплення Добропілля залишається головною стратегічною метою російської армії на Покровському напрямку фронту. Загарбники намагаються досягти цієї мети, аби посилити свої удари по українській логістиці. Хоч тактичні штурми у районі міста тривають щодня, в адміністративних межах Добропілля ще немає сталих або замаскованих позицій росіян.

Про це в телемарафоні “Єдині новини” розповів начальник секції планування застосування штабу 20 бригади оперативного призначення НГУ “Любарт” Михайло Бутко.

У разі успішного просування у напрямку Добропілля росіяни зможуть використати багатоповерхову забудову для роботи розрахунків дронів і уражати звідти маршрути постачання Сил оборони. Крім того, після Добропільської агломерації, до якої входять також Ганнівка та Святогорівка, на цьому напрямку майже немає великих населених пунктів, заявив офіцер.

Він уточнив, що через масове застосування дронів обидві сторони утримують на передовій порівняно малу кількість бійців. Росіяни й надалі діють малими групами, які просочуються між позиціями, а резерви дають їм змогу регулярно ротувати підрозділи.

“Кожного дня противник намагається просунутися. Кожного дня йдуть малі піхотні групи. Вкрай рідко, раз у два-три місяці, є якісь мотоштурми на два, три, чотири мотоцикли”, — пояснив Михайло Бутко.

Нагадаємо, жовтень 2026 року, хоч іще не завершився, уже встановив рекорд за російськими місячними втратами у живій силі, стверджують у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що станом на 29 число вони досягли 49 040, це на 370 людей більше, ніж попередній місячний рекорд. Він тримався з грудня 2024 року.