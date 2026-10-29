Втрати російської армії за жовтень сягнули 49 040: у Генштабі ЗСУ називають місяць рекордним

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Жовтень 2026 року, хоч іще не завершився, уже встановив рекорд за російськими місячними втратами у живій силі, стверджують у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що станом на 29 число вони досягли 49 040, це на 370 людей більше, ніж попередній місячний рекорд. Він тримався з грудня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Середньодобові втрати російських загарбників, як підрахували українські військові, у жовтні становлять близько 1 750. У зведеннях Генштабу під втратами в живій силі розуміють не лише загиблих, а й поранених, тобто ця цифра збірна.

У відомстві додатково зазначили, що фіксують стабільне зростання втрат у російського угруповання протягом всього 2026 року. У лютому вони сягнули 26 090 людей, у вересні — 46 230, а у жовтні (станом на 29 число) — 49 040.

“Чому це важливо: темпи втрат перевищують здатність противника поповнювати свої підрозділи. Кожен місяць війни коштує армії Росії дедалі дорожче. Сили оборони України продовжать завдавати окупантам втрат до повного припинення збройної агресії Росії проти України”, — заявили у Генштабі.

Раніше в жовтні українські військові повідомляли про інший рекорд: 21 жовтня російська армія втратила 2 250 бійців, що стало найбільшим добовим показником.

Нагадаємо, бійці 1-го корпусу Нацгвардії “Азов” змогли знищити та вивести з ладу понад 100 потягів у тилу російських загарбників. Цей транспорт допомагав російському угрупованню здійснювати військову логістику, перевозячи пальне та інші вантажі. У підрозділі зазначили, що такі атаки дозволяють українським силам зривати забезпечення російських військ на передовій та знищувати їхній наступальний потенціал.