“Азов” уразив понад 100 потягів, які працювали на логістику російських військових

Ураження потягів, які працюють на російську логістику. Скриншот із відео від "Азову"

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Бійці 1-го корпусу Нацгвардії “Азов” змогли знищити та вивести з ладу понад 100 потягів у тилу російських загарбників. Цей транспорт допомагав російському угрупованню здійснювати військову логістику, перевозячи пальне та інші вантажі.

Про це повідомили у пресслужбі корпусу “Азов”.

“Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту. Ні мобільні вогневі групи, ні засоби радіоелектронної боротьби не в змозі убезпечити логістичні шляхи окупаційного угруповання”, — зазначили у підрозділі.

Там уточнили, що здійснити ці удари вдалося завдяки підтримці благодійного фонду “Повернись живим”, який передав 440 терміналів супутникового інтернету Starlink Mini. У корпусі зазначили, що цілі уражали у районах Волновахи, Дебальцевого, Ясинуватої, Єнакієвого та Довжанська.

Удари дронів прийшлися по локомотивах, цистернах з пальним та іншому майну, яке доставляли залізницею. Такі атаки дозволяють українським силам зривати забезпечення російських військ на передовій та знищувати їхній наступальний потенціал.

Нагадаємо, у серпні корпус “Азов” повідомив про ураження низки об’єктів, які росіяни використовували для зберігання та постачання пального на захопленій частині Донецької області. Операція отримала назва “Пекло-2”.