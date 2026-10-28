 “Азов” уразив понад 100 потягів, які працювали на логістику російських військових
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Корпус “Азов” уразив понад 100 потягів, які працювали на логістику російських військових

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Бійці 1-го корпусу Нацгвардії “Азов” змогли знищити та вивести з ладу понад 100 потягів у тилу російських загарбників. Цей транспорт допомагав російському угрупованню здійснювати військову логістику, перевозячи пальне та інші вантажі.

Про це повідомили у пресслужбі корпусу “Азов”.

“Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту. Ні мобільні вогневі групи, ні засоби радіоелектронної боротьби не в змозі убезпечити логістичні шляхи окупаційного угруповання”, — зазначили у підрозділі.

Там уточнили, що здійснити ці удари вдалося завдяки підтримці благодійного фонду “Повернись живим”, який передав 440 терміналів супутникового інтернету Starlink Mini. У корпусі зазначили, що цілі уражали у районах Волновахи, Дебальцевого, Ясинуватої, Єнакієвого та Довжанська.

Ураження потягів, які працюють на російську логістику. Скриншот із відео від “Азову”
Ураження потягів, які працюють на російську логістику. Скриншот із відео від “Азову”

Удари дронів прийшлися по локомотивах, цистернах з пальним та іншому майну, яке доставляли залізницею. Такі атаки дозволяють українським силам зривати забезпечення російських військ на передовій та знищувати їхній наступальний потенціал.

Нагадаємо, у серпні корпус “Азов” повідомив про ураження низки об’єктів, які росіяни використовували для зберігання та постачання пального на захопленій частині Донецької області. Операція отримала назва “Пекло-2”.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...