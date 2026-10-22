Сили оборони України знешкодили 2 250 російських загарбників за добу 21 жовтня: це рекорд

Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Російські втрати у живій силі за 21 жовтня, як підрахували у Генштабі ЗСУ, становлять 2 250 людей, тому є рекордними за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд, 2 200 бійців, зафіксували 19 грудня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Під поняттям “втрати особового складу” армії Росії українські військові мають на увазі не лише загиблих, але і поранених.

За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, три з п’яти найбільших добових показників втрат припадають на вересень і жовтень 2026 року. Окрім 21 жовтня, це 18 жовтня (2100 людей) та 27 вересня (2090 людей).

Решта рекордних днів припадає на 2024 рік: 19 грудня та 28 листопада, коли зазнали поранень або загинули 2 200 та 2 030 російських військових відповідно.

“Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року. Упродовж неповних трьох тижнів жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб”, — уточнили у Генштабі ЗСУ.

Там доповнили, що від початку 2026 року загальні втрати росіян у війні проти України вже досягли близько 363 820 людей. А від 24 лютого 2022 року — 1 572 790 військовослужбовців.

Нагадаємо, українські військові 20 жовтня та в ніч на 21 жовтня завдали ударів по низці об’єктів російської армії на тимчасово окупованих частинах Донеччини, Луганщини та Криму. Влучання фіксували по низці складів та пунктів управління армії країни-агресорки.