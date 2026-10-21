Українські військові атакували пункти управління та склади росіян на Донеччині та в інших регіонах: що відомо

Українські військові готуються до запуску дрона. Ілюстративне фото: CNN

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Українські військові 20 жовтня та в ніч на 21 жовтня завдали ударів по низці об’єктів російської армії на тимчасово окупованих частинах Донеччини, Луганщини та Криму. Влучання фіксували по низці складів та пунктів управління армії країни-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, у Донецькій області під вогнем були пункт управління російських військових поблизу Курахового, а також склад матеріально-технічних засобів біля Чистякового.

На Луганщині влучили по ще одному пункту управління, це сталося у районі самого Луганська. Водночас у Криму, в районі населеного пункту Яни-Капу, також уразили склад матеріально-технічних засобів.

“Ураження таких об’єктів (пунктів управління, — ред.) порушує систему управління військами армії РФ та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою… Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії”, — пояснили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, обласна влада спрямувала додаткові кошти на підтримку військових підрозділів, які виконують бойові завдання в Донецькій області: вони отримають майже 39 мільйонів гривень на покриття своїх нагальних потреб.