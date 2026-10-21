Українські захисники на Донеччині отримають майже 39 мільйонів гривень на необхідне: що відомо

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Обласна влада спрямувала додаткові кошти на підтримку військових підрозділів, які виконують бойові завдання в Донецькій області: вони отримають майже 39 мільйонів гривень на покриття своїх нагальних потреб.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Окрім виділення допомоги військовим, також там обговорювали питання евакуації населення, мобілізаційні заходи та посилення заходів з оборони області.

“Підтримка Сил оборони залишається першочерговою та послідовною. Це дозволяє військовим оперативно закривати нагальні потреби фронту та зміцнювати обороноздатність регіону”, — заявив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Виділені 21 жовтня майже 39 мільйонів гривень — це вже третя за місяць субвенція на підтримку Сил оборони, яку погодила обласна влада. 7 жовтня там виділили 80 мільйонів гривень, а 13 числа — ще 15,7.

Нагадаємо, в Україні набув чинності оновлений перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими Росією. Частина змін у документі стосується Донецької області: ще два населені пункти Великоновосілківської громади визнали тимчасово окупованими.