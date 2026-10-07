На Донеччині спрямували ще 80 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ: що відомо

Український військових тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Обласна влада спрямувала додаткові 80 млн гривень на потреби військових, які виконують бойові завдання на території Донеччини. Рішення ухвалили після обговорення ситуації на фронті та запитів оборонців.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Обговорили оперативну обстановку на фронті, перебіг мобілізаційних заходів і поточні потреби військових частин. Окремо зосередилися на взаємодії підрозділів із районними та місцевими військовими адміністраціями”, — заявив Вадим Філашкін.

Він уточнив, що таку підтримку погодили на черговому засіданні Ради оборони області, а також, що обласна влада працює над тим, аби необхідне обладнання й допомога надходили підрозділам вчасно.

Це перша за жовтень 2026 року підтримка війську від Донецької області. Для порівняння: за вересень підрозділам направили загалом більш як 87 мільйонів за результатами п’яти засідань Ради оборони:

Нагадаємо, українським військам вдалося просунутися за річку Нітріус на Лиманському напрямку та продовжити наступ у бік Чорного Жеребця. Окупанти й надалі застосовують тактику малих штурмових груп, завдають авіаударів та намагаються проникати в тил.