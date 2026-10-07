Українські військові просунулися за річку Нітріус на Лиманському напрямку: що відомо про ситуацію

Лиманський напрямок на мапі. Фото: DeepState

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Українським військам вдалося просунутися за річку Нітріус на Лиманському напрямку та продовжити наступ у бік Чорного Жеребця. Окупанти й надалі застосовують тактику малих штурмових груп, завдають авіаударів та намагаються проникати в тил. Більше про ситуацію на відтинку — читайте далі.

Про це повідомив командир мотопіхотного батальйону “Сіверська Січ” 66 ОМБр імені Мстислава Хороброго Владислав Скрипка в етері “Єдині новини”.

За його словами, на Лиманському напрямку українські військові продовжують знищувати війська країни-агресорки та наступати у напрямку річки Чорного Жеребця — це ліва притока Сіверського Дінцю. Таким результатам передувала масштабна підготовка:

“Керівництво 20 армії РФ почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування в даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірськ. Коли ми просунулись вперед, ми вибудували певні рубежі блокування: окупант просто йшов, натикався на наші позиції й, звичайно, вмирав. А керівництво доповідало, що він просунувся далі”, — каже Скрипка.

Разом із тим командир зазначив, що російські війська продовжують застосовувати тактику інфільтрації малими групами в українській тил. Окрім цього, загарбники активно використовують авіацію — регулярно завдають ударів керованими авіабомбами по населених пунктах і лісосмугах. Однак на відтинку залишаються актуальними й стрілецькі бої.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

Нагадаємо, росіяни намагаються не дати Силам оборони закріпитися на звільнених територіях Лиманського напрямку — для цього перекидають додаткові сили, аби мати чисельну перевагу. Однак після звільнення Середнього та Шандриголового українські військові продовжують наступати в межах операції “Вівальді”.