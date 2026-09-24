Який вигляд має Шандриголове після деокупації в вересні 2026 року: фото

Шандриголове після деокупації у вересні 2026 року. Фото: 66 ОМБр

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За останні п’ять років лінія бойового зіткнення пройшла через Шандриголове чотири рази. При повторній окупації росіяни тероризували місцеве населення, ще навіть не увійшовши до населеного пункту. 20 вересня 2026-го стало відомо, що село звільнили українські захисники у межах операції “Вівальді”. Який нині воно має вигляд — у 15 фото бійців 66 ОМБр.

“Новий світанок Шандриголового”: який вигляд має село після деокупації

За даними обласної влади, до відкритого вторгнення у Шандриголовому мешкали близько 900 людей. Вже за роки російської повномасштабної агресії лінія бойового зіткнення пройшло через село чотири рази — вперше у травні 2022-го: окупанти зайняли околиці населеного пункту, а згодом повністю захопили його. Звільнили Шандриголове у жовтні того ж року. ʼ

З посиленням небезпеки, обстрілів та рухом фронту знову в бік Лимана — у червні 2024-го — село потрапило в перелік територій, звідки обовʼязково мали евакуювати всіх дітей. Офіційно останню малечу звідти вивезли на початку вересня.

Однак через рік того ж місяця бійці Третього армійського корпусу зафіксували, як росіяни розстріляли цивільну родину в Шандриголовому та викрали дівчинку. Окупанти, як казали українські захисники, використовували її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

Восени 2026-го Шандриголове стало “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту. Під час другого етапу операції “Вівальді”, у межах якої населений пункт знову деокупували, загарбники зазнали втрат у 800 людей.

Зачистку населеного пункту бійці танкового батальйону виконали спільно з ротою розвідки. Серед викликів, які постали перед українськими військовими, був порівняно великий розмір села, де довелося обстежувати кожну хату й погріб, розповідала представниця 66 ОМБр Ірина Голуб. За її словами, у Шандриголовому не залишилося цивільних: після приходу російської армії в селі зруйновані та пошкоджені усі будинки.

“Сьогодні село практично повністю стерте з лиця землі. Вулиці Шандриголового лише нагадують про важкі бої, які точилися довкола населеного пункту”.