“Пройшли кожне укриття, зачистили кожен погріб”: як українські військові звільнили Шандриголове на Донеччині

Українські військові встановлюють прапор у Шандриголовому, вересень 2026-го. Фото: з відео Третього армійського корпусу

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Українським військовим вдалося звільнили село Шандриголове на Лиманському напрямку завдяки діям малих піхотних груп: у межах операції “Вівальді” вони проникли до населеного пункту та відрізали російське угруповання від логістики. Цивільних там на момент звільнення вже не було, а цілих будинків — майже не залишилося.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла капітан танкового батальйону 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Ірина Голуб.

“Перше, що потрібно зазначити, що найпершу й основну роль у звільненні Шандриголового відіграли наші механізовані батальйони. Це другий та третій мехбати 66 ОМБр, “Онуки Адольфівни” та Fireflies. Саме вони шляхом інфільтрації малими піхотними групами у населений пункт змогли прорвати оборону противника, відрізали його від логістики та можливості проведення ротацій в самому Шандриголовому”, — заявила Ірина Голуб.

Вона зазначила, що зачистку населеного пункту бійці танкового батальйону виконали спільно з ротою розвідки. Серед викликів, які постали перед українськими військовими, був порівняно великий розмір села, де довелося обстежувати кожну хату й погріб.

“Наші бійці пройшли кожне укриття, зачистили кожен погріб для того, аби повністю виявити та знешкодити залишки сил ворога… Якщо говорити безпосередньо про Шандриголове, то це не є якесь маленьке село з однією вулицею. Це величезний населений пункт, в якому маса будівель, маса укриттів, тобто фактично в кожному погребі перебували якісь сили противника.

І складність, власне, полягає в тому, що нашим бійцям потрібно пройти це кожне укриття, перевірити на наявність сил противника. Це кропітка, скрупульозна робота, де потрібно проявити хоробрість, витримку, але ми з цим завданням успішно впоралися”, — уточнила військовослужбовиця.

Водночас перевагою для українських сил Ірина Голуб назвала ефект несподіванки та ретельне планування операції. ЗСУ вдалося непомітно зосередитись на лівому березі річки Нітріус із подальшим форсуванням самої річки та подальшим перекиданням сил.

“Невдовзі буде більше новин і буде цікавіше та масштабніше”, — додала Ірина Голуб.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.