ЗСУ звільнили Шандриголове, Дерилове та повністю взяли під контроль Дробишеве в межах операції “Вівальді”

Українські військові встановлюють прапор у Шандриголовому, вересень 2026-го. Фото: з відео Третього армійського корпусу

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Під час другого етапу контрнаступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області українські військові звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве.

Про це повідомили в Третьому армійському корпусі.

Там кажуть, що село Шандриголове є “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту. Під час другого етапу операції окупанти зазнали втрат у 800 людей, а загалом за дві стадії — понад 3 тисячі особового складу. Захисники продовжують нищити наступальний потенціал одразу трьох армій РФ — 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

“Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БпЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника.

Арта та безпілотні системи били по командних пунктах, вузлах зв’язку, логістиці, переправах і резервах окупанта. ППО та РЕБ створили захисний купол над районом бойових дій. Засліплений загарбник не зумів розкрити задум операції, а наші підрозділи закріплювалися на звільнених рубежах.”, — сказав бригадний генерал Андрій Білецький.

Разом із тим за два етапи “Вівальді” вдалося повернути загалом 125 км² територій, з яких 50 км² українські військові деокупували.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

Нагадаємо, російське угруповання, яке планувало охопити з півночі “міста-фортеці” Донеччини через Святогірськ і Барвінкове, розгромлене та знищене, стверджує командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Ця заява пролунала через два дні після офіційного підтвердження наступу українських сил на Лиманській ділянці фронту, який отримав назву “Вівальді”.