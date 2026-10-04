Росіяни перекидають на Лиманський напрямок додаткові сили, аби не дати ЗСУ закріпитися на звільнених ділянках, — 66 ОМБр

Шандриголове після деокупації у вересні 2026 року. Ілюстративне фото: 66 ОМБр

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Росіяни намагаються не дати Силам оборони закріпитися на звільнених територіях Лиманського напрямку — для цього перекидають додаткові сили, аби мати чисельну перевагу. Однак після звільнення Середнього та Шандриголового українські військові продовжують наступати в межах операції “Вівальді”.

Про це розповів речник 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, війська країни-агресорки “роблять ставку” на FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а ще активно використовують “Ланценти”, “Молнії”, ударні крила та дрони-“ждуни” для атак на українську логістику та маршрути ротації. Окупанти перекидають додаткові сили на Лиманський напрямок, аби не дати захисниками закріпитися на звільнених відтинках — сподіваються на чисельну перевагу.

“Противник намагається зупиняти наше просування і навіть хотів би мати свої власні успіхи. Тому це важкі наразі стрілецькі бої, запеклі такі доволі бої, коли обидві сторони намагаються вибрати для себе максимально комфортні умови перед зимовим періодом”, — пояснив Денисюк.

Він зазначив, що збільшення ролі безпілотників пов’язане з втратами російської артилерії, яку українські підрозділи системно знищували ще до початку активної фази наступу в межах операції “Вівальді”. Водночас загарбники активно використовують дистанційне мінування та авіаційні удари керованими бомбами по переправах і транспортних шляхах.

“Якщо говорити про, про спроби противника атакувати логістичні шляхи, то величезна кількість дронів-“ждунів”, ударних БпЛА, які постійно працюють, намагаються завдавати уражень в районах будь-яких доріг. У районах будь-яких маршрутів, які противник вважає, що можуть використовуватись для нашої логістики, а ще активно використовує величезну кількість керованих авіабомб для того, щоб завдавати уражень, в тому числі через переправи, через річки”, — каже оборонець.

Натомість захисники бʼють по логістиці російських військ, аби зірвати постачання боєприпасів і пального навіть у глибокому тилу армії Росії. Разом із тим триває робота над обмеження пересування окупантів через річку Чорний Жеребець. Важливу роль під час наступу, як наголосив речник, відіграють наземні роботизовані комплекси. Їх використовують для підвозу боєкомплекту, евакуації поранених та логістичних завдань у зонах підвищеної небезпеки.

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Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

Нагадаємо, 28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².