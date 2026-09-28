Операція “Вівальді”: ЗСУ звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку

Український військовий, який бере участь в операції “Вівальді”. Скриншот із відео від Третього армійського корпусу ЗСУ

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Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький.

Втрати російських військ під час третього етапу “Вівальді” досягли 2 тис. людей, понад 250 армійців українським військам вдалося захопити в полон.

Головною ціллю цього етапу операції для українських військових стало селище Нове, яке в окупації стало ключовим хабом російського угруповання на плацдармі. У Третьому армійському корпусі стверджують, що сторона, яка контролює висоти довкола цього селища, володіє ініціативою на зазначеному плацдармі.

“Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового”, — заявив Андрій Білецький.

Для прориву російської оборони Третій армійський корпус використав, зокрема, власний винахід: радянські БТР-60, які переобладнали на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними вдалося знищити найміцніші укріплення загарбників, стверджують у підрозділі.

За даними корпусу, ключову роль у наступі відіграла Третя штурмова бригада. Рідкодуб повністю повернули прикордонники 3-го загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, у штурмових діях їм допомагав 10-й мобільний загін “ДОЗОР”.

“Як окупанти до останнього грали партію за сценарієм Трійки — незабаром у нових повідомленнях!”, — анонсували у підрозділі подальші оновлення стосовно операції “Вівальді”.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Нагадаємо, українські військові вперше в історії провели операцію з десанту наземних роботів. Це сталося на Лиманському напрямку під час наступальної кампанії”Вівальді”.