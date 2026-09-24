Українські військові десантували наземні дрони на Лиманському напрямку — це вперше в історії

Оператори НРК беруть участь в операції "Вівальді". Фото: з відео Третього армійського корпусу

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Українські військові вперше в історії провели операцію з десанту наземних роботів. Це сталося на Лиманському напрямку під час наступальної кампанії”Вівальді”.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Бійці стверджують, що розпочали новий етап війни з десантування наземних роботів. Під час операції “Вівальді” окупантів вперше в історії атакували “Грифони” — важкі бомбери десантували НРК-“камікадзе” більш ніж на 10 кілометрів углиб російського тилу.

Десант дронів зафіксували камери роботів: їх висадили в місцях, де окупанти не очікували атаки, зазначили оборонці. Відомо, що тактику глибокого ураження розробили бійці підрозділу ударних НРК NC13. Саму ж операцію назвали “Грифон” на честь зниклого безвісти військового.

“Грифон” — позивний кулеметника NC13 Григорія Бача, який зник безвісти під час боїв за Андріївку у 2023 році. Сьогодні це помста за нього та всіх побратимів, яких втратили на шляху боротьби.

Тепер ще більше збережених життів нашої піхоти — та знищеної живої сили й ресурсів окупанта. І це — лише початок нової сторінки історії, яку розпочинає Трійка”, — резюмували в корпусі.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Нагадаємо, ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.