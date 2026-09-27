Українські НРК розмінували понад 30 кілометрів на Лиманському напрямку під час операції “Вівальді”

Українські військові розміновують Лиманський напрямок наземними роботами. Фото: з відео Третього армійського корпусу

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Українські військові використовують наземні роботизовані комплекси на Лиманському напрямку, аби розміновувати території в межах наступальної операції “Вівальді”. Їм вже вдалося очистити понад 30 кілометрів територій.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Там розповіли, що перші в українському війську почали використовувати НРК-“розміновувачі” під час наступальних дій. Ці комплекси випробували в межах кампанії “Вівальді” на Лиманському напрямку — понад 30 кілометрів територій вже вдалося очистити. Разом із тим бійці визнають, що це “дуже дорого, але не рівноцінно людському життю”.

“Отримавши дані розвідки, ми розуміємо, який тип засобу під цю задачу підходить. Паралельно йде планування операції, а потім ми визначаємо пілотів, які будуть керувати — усе відбувається дистанційно. Мінімум дві людини виїздять разом із НРК на позицію — це механіки, вони обслуговують комплекс”, — розповів командир взводу НРК 96-го окремого батальйону підтримки Татарін.

За його словами, різновидів НРК-“розміновувачів” багато, зокрема є й такі, що вміють знешкоджувати протипіхотні міни собою. Принцип його роботи “простий”, однак деталей військові не розкривають.

“Сьогодні Трійка — перша і єдина, хто застосовує НРК-розміновувачі для підтримки наступальних дій. Власні розробки та здатність швидко адаптувати техніку до нових викликів війни дозволяють корпусу оперативно впроваджувати рішення, які відповідають реальним потребам на полі бою.

Саме на це спрямований вектор розвитку корпусу, заданий бригадним генералом Андрієм Білецьким: зменшити кількість бійців на найбільш небезпечних ділянках і замінити їх роботами”, — зазначили у корпусі.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Нагадаємо, українські військові вперше в історії провели операцію з десанту наземних роботів. Це сталося на Лиманському напрямку під час наступальної кампанії”Вівальді”.