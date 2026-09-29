Ще 24 млн грн спрямували на потреби ЗСУ, які боронять Донеччину

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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На потреби українських військових, які боронять Донецьку область, додатково спрямували 24 мільйони гривень. Це вже пʼята субвенція за вересень 2026 року для захисників.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку українських військових ухвалили під час засідання Ради оборони області, а відомо про це стало у вівторок — 29 вересня. Захисники отримають ще 24 мільйони.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації, спрямовані кошти допомагають нищити військових країни-агресорки. Серед засобів, які для таких цілей закуповують бійці, — устаткування для відеоперехоплення FPV-дронів та електрогенератори. Також обладнання потрібне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Для Донеччини сьогодні критично важливо оперативно реагувати на потреби наших захисників і спрямовувати ресурси туди, де вони найбільше потрібні для виконання бойових завдань. Продовжуємо системно підтримувати військові частини й робити все можливе, щоб необхідна допомога надходила без затримок”, — запевнив посадовець.

Зазначимо, що це вже пʼята підтримка від обласної влади з початку вересня 2026 року. Раніше вона звітувала про:

Нагадаємо, наземні роботи замість штурмовиків — такої тактики дотримуються українські військові на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Нині такі дрони виконують диверсійні та наступальні завдання, знищують командні пункти та логістику росіян, а ще забезпечують більшу частину евакуації поранених оборонців. Упродовж девʼяти місяців ударні НРК фактично замінили на полі бою близько шести тисяч піхотинців.