Захисники Донеччини отримають ще майже 17 млн грн на потреби оборони

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Влада Донецької області додатково спрямувала ще майже 17 мільйонів гривень на потреби оборонців регіону. Це вже третя підтримка українських військових від початку вересня 2026-го.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що рішення про підтримку українських військових ухвалили під час чергового засідання Ради оборони області. Захисники додатково отримають майже 17 мільйонів гривень.

Ці кошти можуть використати на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше Вадим Філашкіна зазначав, що таке устаткування критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

Разом із тим під час зустріч, каже посадовець, обговорювали й оперативну ситуацію на фронті, перебіг мобілізаційних заходів і поточні потреби військових.

“Окремо зосередилися на взаємодії підрозділів із районними та місцевими військовими адміністраціями. В умовах, у яких сьогодні тримається Донеччина, важливо без зволікань закривати запити наших захисників і спрямовувати кошти туди, де вони безпосередньо посилюють оборону. Продовжуємо підтримувати військові частини ресурсами області та працювати над тим, щоб необхідна допомога надходила вчасно”, — написав посадовець.

Зазначимо, що це вже третя підтримка для ЗСУ від обласної влади у вересні 2026-го. Раніше на їхні потреби спрямували 13,4 мільйона гривень, а згодом — ще 28 мільйонів гривень. Наразі загальна підтримка українських військових від початку місяця становить не менш як 58,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від інфільтрації низку інших населених пунктів на цій ділянці фронту.