На потреби ЗСУ в Донецькій області спрямували ще 28 млн грн

Українські військові. Ілюстративне фото: ЗСУ

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Влада Донеччини спрямувала ще 28 мільйонів гривень на потреби український військових, які боронять регіон. Це вже друга підтримка з початку вересня 2026-го.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 10 вересня. Захисники отримають ще 28 мільйонів гривень.

Ці кошти можуть використати на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше Вадим Філашкіна зазначав, що таке устаткування критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Ситуація на Донеччині залишається надзвичайно складною, тому маємо оперативно реагувати на потреби наших захисників і спрямовувати ресурси туди, де вони можуть дати найбільший результат. Область і надалі підтримуватиме військові підрозділи всім доступним ресурсом”, — написав посадовець.

Зазначимо, що це вже друга підтримка для українських військових від обласної влади у вересні 2026-го. Раніше на їхні потреби спрямували 13,4 мільйона гривень, тож наразі загальна підтримка ЗСУ від початку місяця становить не менш як 41,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, російські війська планують зосередити свої сили на Словʼянському напрямку — він стане основним відтинком упродовж осені 2026-го. Окупанти вже намагаються вийти на рубежі Миколаївки та Оріхуватки, що може дозволити в майбутньому підійти до Словʼянська. Задля цього вони посилили атаки на місто: тепер вони щоденні.