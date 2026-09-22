На допомогу захисникам Донеччини 22 вересня спрямували ще майже п’ять мільйонів гривень

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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У Донецькій обласній військовій адміністрації спрямували додаткову субвенцію на підтримку військових частин, які боронять регіон. На закупівлю необхідного їм направили майже п’ять мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 22 липня, на черговому засіданні Ради оборони області. Додатково на ній обговорили евакуацію цивільного населення та виконання мобілізаційних заходів.

Це четверта та найменша за вересень субвенція на підтримку Сил оборони, які виділяє ДонОВА. Раніше там повідомляли про спрямування військовим:

“Заслухали інформацію про ситуацію на фронті, мобілізаційні заходи та актуальні потреби військових. Окрему увагу приділили евакуації цивільного населення та подальшому розселенню наших людей у більш безпечних регіонах”, — пояснив Вадим Філашкін.

Також на засіданні йшлося про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.

“Доручив громадам активізувати роботу в цьому напрямку, опрацювати можливі варіанти житла та максимально використати можливості державної програми. Ситуація на Донеччині залишається складною. Маємо одночасно посилювати оборону, евакуйовувати людей із небезпечних територій і допомагати їм облаштуватися на новому місці”, — завершив посадовець.

Нагадаємо, у Мінагрополітики запевняють, що у 2027-му державна підтримка аграріїв на прифронтових територіях буде зосереджена на “найбільш нагальних потребах” — компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримці релокації та інших адресних програмах. Витрати на це вже передбачили у проєкті держбюджету країни на наступний рік.