Уряд передбачив витрати на компенсації для аграріїв з прифронтових регіонів у держбюджеті на 2027 рік

Трактор працює на полі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Мінагрополітики запевняють, що у 2027-му державна підтримка аграріїв на прифронтових територіях буде зосереджена на “найбільш нагальних потребах” — компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримці релокації та інших адресних програмах. Витрати на це вже передбачили у проєкті держбюджету країни на наступний рік.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в етері “Суспільне. Студія”.

Він розповів, що міністерство провело консультації з фермерами прифронтових регіонів, тож це дало визначити напрямки, на яких потрібно зосередити подальшу підтримку в найбільш критичних напрямках. Нині урядовці працюють над створенням додатково резервного фінансового ресурсу для агросектору, який надалі дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків.

Разом із тим підтримка сільгоспвиробників у 2027 році зосередитися, зокрема на компенсаціях за знищені або незібрані посіви та підтримці релокації. Гроші на це вже передбачили в проєкті державного бюджету. Також Мінагрополітики опрацьовує питання звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов’язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді.

Окрім цього, Висоцький прокоментував виплати за програмою компенсації 1 тисячі гривень на гектар за 2025 рік: через скорочення морського експорту надходження до спецфонду держбюджету відбуваються повільніше. Тому виплату цих компенсацій планується провести наприкінці 2026 року. Тому виплату цих компенсацій планують провести наприкінці 2026-го.

Нагадаємо, податкові преференції та механізм державної підтримки — те, що міг би надати уряд для підприємств, які релокувалися до більш безпечних регіонів України. З такими пропозиціями звернулися евакуйовані аграрії Донецької області, аби врегулювати свій статус.