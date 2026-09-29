“Ударні НРК замінили близько 6 тисяч піхотинців”, — Третій корпус про роль роботів в операції “Вівальді”

Бійці керують дронами в межах операції "Вівальді". Ілюстративне фото: Третій армійський корпус

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Наземні роботи замість штурмовиків — такої тактики дотримуються українські військові на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Нині такі дрони виконують диверсійні та наступальні завдання, знищують командні пункти та логістику росіян, а ще забезпечують більшу частину евакуації поранених оборонців. Упродовж девʼяти місяців ударні НРК фактично замінили на полі бою близько шести тисяч піхотинців.

Про це розповів командир підрозділу ударних НРК NC13 3 ОШБр Третього армійського корпусу Микола Зінкевич в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, під час операції наземні роботи виконують широкий спектр завдань: штурмують позиції, проводять диверсійні рейди, здійснюють обманні маневри, підтримують суміжні підрозділи та знищують командні пункти, склади й штурмові групи окупантів. Разом із цим такі дрони забезпечують “значну частину” логістики та евакуації поранених.

“Близько 80% логістики та 90% евакуації поранених під час усіх етапів операції виконували наземні роботизовані комплекси. Тобто роль ударних НРК в сучасній війні в структурі Третього армійського корпусу дуже і дуже важлива”, — каже командир.

Він зазначив, що особливою розробкою підрозділу стала тактика глибоко ураження “Грифон” — десантування наземних дронів-камікадзе в тил противника за допомогою важких безпілотників. Її назвали на честь бійця Григорія Бача, який зник безвісти під час боїв за Андріївку у 2023 році.

За даними Зінкевича, протягом дев’яти місяців ударні роботизовані комплекси підрозділу фактично замінили на полі бою близько шести тисяч українських піхотинців, виконуючи замість них штурмові та диверсійні завдання. Військовий вважає, що операція “Вівальді” є унікальним прикладом масштабного застосування наземних роботизованих систем у сучасній війні та може стати однією з найпомітніших сторінок в історії розвитку військових технологій.

“Я вважаю, що операція “Вівальді” — це є така унікальна світова масштабна операція, яка має ввійти в книги, в книжки з історії. Бо у 2026 році проводити настільки масштабні й серйозні операції зі звільнення таких територій це дуже і дуже унікальною”, — резюмував командир.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

Нагадаємо, 28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².