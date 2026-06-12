Порятунок Лідії Григорівни у Добропіллі. Фото: 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг"

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Військові 4-го батальйону 15-ї бригади “Кара-Даг” врятували літню мешканку Добропілля на Донеччині, яка опинилася під завалами після влучання російської бомби по житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Лідії Григорівні — 90 років. Попри регулярні обстріли Добропілля, вона відмовлялася евакуюватися. Під час чергової атаки жінка разом із родичами переховувалася у підвалі власного багатоквартирного будинку — туди влучила авіабомба й засипала вхід уламками.

“Українські захисники виконували чергове завдання, коли знайшли сім’ю літньої жінки під завалами. Бійці звільнили людей, надали старенькій першу допомогу та евакуювали її на бронеавтомобілі у безпечне місце”, — зазначили у пресслужбі бригади.

Там стверджують, що Лідію Григорівну передали медикам. Вони відвезли жінку до лікарні для подальшого обстеження.

Згідно з даними DeepState, Добропілля від лінії фронту відділяють 10 з половиною кілометрів.

Нагадаємо, українські військові доставили понад 400 кілограмів допомоги жителям прифронтового села поблизу Краматорська — паливо, продукти та медикаменти. Росіяни атакують логістику населеного пункту, тож провізію довелося завозити наземним роботизованим комплексом.