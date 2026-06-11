ЗСУ доставили наземним роботом понад 400 кг допомоги жителям прифронтового села поблизу Краматорська

Наземний робот із провізією для жителів прифронтового села поблизу Краматорська. Фото: з відео Сухопутних військ ЗС України

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Українські військові доставили понад 400 кілограмів допомоги жителям прифронтового села поблизу Краматорська — паливо, продукти та медикаменти. Росіяни атакують логістику населеного пункту, тож провізію довелося завозити наземним роботизованим комплексом.

Про це розповіли у Сухопутних військах ЗС України.

За словами військових, село неподалік Краматорська опинилося “відрізаним від цивілізації” через постійні атаки окупантів — туди не можна заїхати ні цивільним, ні броньованими транспортом. Аби не ризикувати людьми, оборонці з 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вирішили доставити їжу, паливо та медикаменти наземним роботом BRO-1409.

“Завантажуємо продукти забезпечення для наших земляків-цивільних. Вони у прифронтовому селі, туди дуже важко дістатися, тільки вночі й все. Транспорт туди не ходить і їм доводиться ходити близько 5-7 кілометрів”, — розповів військовий на позивний Сахарок.

Керував НРК оператор на позивний Змій — чоловік захищає Україну з 2015-го, близько року тому дістав поранення неподалік Опитного та втратив ногу. Після реабілітації чоловік опанував наземні роботизовані комплекси.

Перед тим як почати гуманітарну місію, аеророзвідники оглянули шлях до прифронтового населеного пункту. За словами військового Михайла, слідкували за російськими “дронами-ждунами”, які війська країни-агресорки встановлюють на узбіччях доріг.

“Спочатку перевіряємо маршрут і тільки потім їде будь-що: НРК, автівка. Тільки так. І це дає результат — за два місяці понад 80 “ждунів” знищила одна наша позиція”, — розповів оборонець.