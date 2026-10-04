Бійці бригади “Рубіж” за місяць знищили майже 900 окупантів на Покровському напрямку: як намагаються компенсувати втрати

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За місяць на Покровському напрямку ліквідували майже 900 російських військових — зусиллями бійців бригади “Рубіж”. Окупанти не полишають спроб прорватися до міської забудови тактикою малих піших груп. За добу в смузі відповідальності оборонців фіксують до 70-80 таких переміщень, однак загарбників нищать ще на підходах до позицій.
Про це відзвітували на сторінках бригади “Рубіж”.
“Ціна такої тактики для росіян висока. За минулий місяць воїни бригади “Рубіж” ліквідували 882 військовослужбовців противника. Наші підрозділи ефективно виявляють ворожу піхоту та знищують її ще до того, як вона встигає закріпитися”, — кажуть оборонці.
Вони зазначили, що росіяни компенсують невдачі на землі масованими атаками з повітря. Зокрема, по окремих виявлених позиціях можуть одночасно працювати декілька “Гераней”, а ще десятки “Молній” та від 20 до 30 FPV-дронів і артилерія.
Разом із тим загарбники продовжують використовувати так званих “флаговтиків” — відправляють своїх військових із прапорами вперед заради кадрів, які потім можна видати за нібито контроль над територією, кажуть у бригаді “Рубіж” та резюмують:
“Попри постійні спроби просунутися та значну кількість залученої піхоти, окупант не досягає бажаного результату. Бригада продовжує системно знищувати противника та зривати його спроби закріпитися”.
Нагадаємо, українські військові мають “всі шанси” втримати вигідні рубежі оборони — так званий “пояс міст-фортець”. Разом із тим вони можуть покращити свою ситуацію на деяких напрямках фронту Донецької області.