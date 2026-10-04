Бійці бригади “Рубіж” за місяць знищили майже 900 окупантів на Покровському напрямку: як намагаються компенсувати втрати

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

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За місяць на Покровському напрямку ліквідували майже 900 російських військових — зусиллями бійців бригади “Рубіж”. Окупанти не полишають спроб прорватися до міської забудови тактикою малих піших груп. За добу в смузі відповідальності оборонців фіксують до 70-80 таких переміщень, однак загарбників нищать ще на підходах до позицій.

Про це відзвітували на сторінках бригади “Рубіж”.