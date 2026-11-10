Бійці СБС показали ураження військової інфраструктури, яку окупанти облаштували в Донецькому аеропорту

Військові інфраструктура росіян, яку ті облаштували в Донецькому аеропорту. Фото: з відео бригади Nemesis

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Сили безпілотних систем вчергове атакували військову інфраструктуру окупантів, яку ті облаштували на території Донецького аеропорту. Під ураження потрапили бункери для зберігання БпЛА та місце, звідки їх запускали.

Про це повідомили в 412 окремій бригаді Безпілотних Систем Nemesis.

Там вказують, що за часи відкритого вторгнення війська країни-агресорки перетворили руїни Донецького аеропорту на так званий “дронопорт”, звідки запускають свої безпілотники. Аби завадити цьому, захисники вчергове завдали уражень по інфраструктурі цього обʼєкта.

Зокрема, цього разу під атаку українських пілотів потрапили бункери для зберігання БпЛА. Аби дістатися до них, захисники використали Middle Strike засоби та пролетіли над тимчасово окупованим Донецьком — на відео потрапила вулиця Київська. Бійці зафільмували загалом шість уражень.

Окрім цього, оператори Nemesis вдарили по зруйнованій диспетчерській ДАП, де загарбники облаштували місце вильоту дронів.

“Російських дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають”, — підсумували в бригаді.

Нагадаємо, раніше українські військові знайшли та знищили майстерню, а також склад безпілотників і засобів РЕБ у тилу російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ціль розташовувалася на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.