Українські військові знищили майстерню та склад з безпілотниками на ТОТ Донеччини — ураження на понад 100 км вглиб

Запуск дрона по військовому обʼєкту росіян на ТОТ Донеччини. Фото: з відео 7 корпусу ДШВ

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Українські військові знайшли та знищили майстерню, а також склад безпілотників і засобів РЕБ у тилу російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ціль розташовувалася на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За їхніми даними, росіяни облаштували військовий об’єкт в одній із пʼятиповерхових будівель на тимчасово окупованій частині Донецької області. Оборонці зʼясували, що з цієї локації окупанти регулярно відвантажували устаткування для своїх бойових підрозділів.

Для ураження цілі залучили пілотів 237-го окремого батальйону безпілотних систем корпусу. Вони — у взаємодії з іншими підрозділами — вдарили по цілі безпілотниками FP-1. Це далекобійні дрони-“камікадзе” від компанії Fire Point.

Унаслідок успішної операції будівля разом із розміщеними всередині майстернею, складом БпЛА та засобами радіоелектронної боротьби була повністю знищена, розповіли у 7 корпусі.

Нагадаємо, через російські обстріли в деякі райони Краматорська вже небезпечно заїжджати, а місцеві жителі та підприємці поступово готуються до переїзду. Нині в місті залишаються близько 19 тисяч людей проти 167 тисяч до повномасштабного вторгнення.